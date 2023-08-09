Ankara'nın ihracat performansı patinaj yapıyor

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, Ankara'nın ihracat sıralamasındaki performansının son birkaç yıldır "patinaj" yaptığını belirtti. Ankara'nın ihracatını artırmak için ürün çeşitliliğini artırarak, yüksek katma değerli ürünler üretmeye odaklanması gerektiğini söyledi.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, Ankara'nın ihracat sıralamasındaki performansının son birkaç yıldır "patinaj" yaptığını belirterek, "Öncelikle ürün çeşitliliğini artırarak, yüksek katma değerli ürünler üreterek, kentimizi bu patinajdan kurtarmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Çamur, yaptığı açıklamada, Ankara özelinde Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Geçen yıl 1 milyar 11 milyon 763 bin dolar olan şehrin temmuz ayı ihracatının bu yıl 1 milyar 166 milyon 964 bin dolara yükseldiğini belirten Çamur, Ankara üreticisinin bu yılın ilk 7 ayındaki ihracatının da 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 8,4'lük artış göstererek 6,8 milyar dolara çıktığını bildirdi.

Çamur, başkentin ihracatının artmasından memnuniyet duyduklarını ancak bunun yeterli olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Son verilerle Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 5'inci ili olan Ankara maalesef bir ileri bir geri seyrediyor. Ankara'nın ihracat sıralamasındaki performansı son birkaç yıldır bu şekilde adeta patinaj yapıyor. Öncelikle ürün çeşitliliğini artırarak, yüksek katma değerli ürünler üreterek, kentimizi bu patinajdan kurtarmak zorundayız. Başta finansmana erişim olmak üzere üretimin, yatırımın, istihdamın önündeki engellerin kaldırılması noktasında kararlı, istikrarlı, gerçekçi ve sürdürülebilir hareket etmek zorundayız."

Bu yılın ilk 7 ayında en fazla ihracatın ABD'ye yapıldığını vurgulayan Çamur, Kazakistan, Çin, Irak ve Rusya'ya olan ihracattaki artış hızına da dikkati çekti.

Çamur, Romanya'ya ihracatta da rekor kırıldığını belirterek, "Geçen yılın ilk 7 ayında Romanya'ya olan 218,8 milyon dolarlık ihracatımız yüzde 126,3'lük artışla bu yılın aynı döneminde 495,3 milyon dolara yükseldi." ifadelerini kullandı.

Çamur, geçen yıla göre Birleşik Krallığa ihracatın yüzde 10,4'lük artışla 208,1 milyon dolara yükseldiğini, buna karşılık Bulgaristan ve Fransa'ya ihracatta düşüş yaşandığını kaydetti.

Sektörel bazda en fazla ihracatı makine aksamları sektörünün yaptığına işaret eden Çamur, şu bilgileri paylaştı:

"1,47 milyar dolarla ilk sırada yer alan makine aksamlarını, kimyevi maddeler ve mamulleri, otomotiv endüstrisi, madencilik ürünleri, elektrik-elektronik, ve çelik sektörü izledi. Geçen yılın aynı dönemine göre bu yılın ilk 7 ayında en fazla ihracat düşüşü yüzde 40,4'lük gerilemeyle hazır giyim ve konfeksiyon sektörü oldu. Yüzde 32,9'luk kayıpla çimento ve cam seramik sektörü de ciddi bir düşüş gösterdi."