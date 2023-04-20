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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir alan özel endüstri bölgesi ilan edildi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir alan özel endüstri bölgesi ilan edildi

Ekonomi Haberleri

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sınırları çizilen bir alan "Beypazarı İçecek Pazarlama Dağıtım Ambalaj Turizm Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ Ankara Özel Endüstri Bölgesi" olarak ilan edildi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sınırları çizilen bir alan "Beypazarı İçecek Pazarlama Dağıtım Ambalaj Turizm Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ Ankara Özel Endüstri Bölgesi" olarak ilan edildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Ankara-Nallıhan yolu yakınlarındaki yaklaşık 18,03 hektar alanın "Beypazarı İçecek Pazarlama Dağıtım Ambalaj Turizm Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ Ankara Özel Endüstri Bölgesi" olarak ilanı kararlaştırıldı.

Karar ekinde, bölgeye ilişkin haritaya da yer verildi.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi

Beypazarı Ankara Ekonomi Haberler

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