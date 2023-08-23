Ankara'nın Bala ilçesinde Flake Yem Üretim Tesisinin İnşası Devam Ediyor

Bala Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Bala Bahçekaradalak yol ayrımında inşaatı süren Flake Yem Üretim Tesisinin yüzde 40'ı tamamlandı. Tesisin hizmete girmesiyle Bala ve çevre ilçelerde üretilen arpa, yulaf ve mısırdan flake yem üretilebilecek. Ankara Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle kurulan tesiste saatte 10 ton yem üretimi gerçekleştirilecek ve tarım işletmelerinin ürettiği tahılın kalitesi artırılacak.

Ankara'nın Bala ilçesinde Flake Yem Üretim Tesisinin inşası devam ediyor.

Bala Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Bala Bahçekaradalak yol ayrımında inşaatı süren tesisin yüzde 40'ı tamamlandı. Tesisin hizmete girmesinin ardından Bala ve çevre ilçelerde üretilen arpa, yulaf ve mısırdan flake yem üretilebilecek.

Ankara Kalkınma Ajansı'nın desteği ile belediye tarafından 500 metrekare kapalı alanda kurulacak tesiste saatte 10 ton yem üretimi gerçekleştirilebilecek. Tesisle birlikte tarım işletmelerinin ürettiği tahılın kalitesi artıracak ve hayvancılık işletmelerinin yem giderlerinde de yaklaşık yüzde 50'ye varan tasarruf sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, ilçeye yeni eserler kazandırmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Tarımın temelini oluşturan toprağımızın bereketini değerlendirerek sürdürülebilir bir tarım anlayışını benimsiyor, çalışmalarımızı bu kapsamda sürdürüyoruz. Bala Flake Yem Tesisimiz ilçemize, Ankara'mıza hayırlı olsun." ifadesini kullandı.