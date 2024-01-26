Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Emine Doğrukök, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Emine Doğrukök, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Doğrukök, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre-yaşam", "spor", " Gazze : Kanıt" ve " Deprem : Umut" kategorilerinde tercihte bulundu.

"Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "Kurtarıcı" adlı fotoğrafını seçen Doğrukök, söz konusu karenin arama ve kurtarma çalışmalarındaki yoğun çabayı gösterdiğine dikkati çekti.

Doğrukök, fotoğrafa ilişkin, "Normal şartlarda bir insanın başından böyle bir duman çıkması mümkün değil. Bu fotoğraf, arama kurtarma çalışmasına katılan kişinin kanının son damlasına kadar çalıştığını, emek verdiğini ve yaşanan durumun olağanüstü bir hal olduğunu simgeliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Gazze: Kanıt" kategorisinde, Belal Khaled'in "Anneye bakış" isimli fotoğrafını tercih eden Doğrukök, buradaki tüm karelerin kendisini derinden etkilediğini söyledi.

Doğrukök, "Haber" kategorisindeki fotoğraflar arasından Muhammed Enes Yıldırım'ın "Boğazda bir dev" isimli karesine oy vererek, "Cumhuriyet'imizin 100. yılında kendi teknolojimiz ve en kıymetli şehirlerimizden İstanbul'un yer aldığı etkileyici bir kare." dedi.

"Çevre-yaşam" kategorisinde Ahmed ABD Alkawey'in "Masum teknoloji" adlı fotoğrafını seçen Doğrukök, şöyle konuştu:

"Çevre alanında en büyük sorunumuz, karbon ayak izi. Sanayileşme ve sera gazının etkisi ile iklimimiz değişiyor. Bu nedenle yenilenebilir enerji çok önemli. Ülkeler arasında rekabet avantajımızı belirleyecek olan da yenilenebilir enerji. Dolayısıyla bu enerji sistemlerini entegre etmek kritik konuların başında geliyor."

Doğrukök, "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" isimli fotoğrafını tercih ederek, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın elde ettiği Avrupa şampiyonluğunun gurur verici olduğunu kaydetti.