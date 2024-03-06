Ankara Kalkınma Ajansı, elektrikli araç bakımı eğitimlerini tamamladı

Ankara Kalkınma Ajansı 2022 Yılı SEDEP Programı kapsamındaki elektrikli araçların bakımına yönelik simülatörlü eğitimler sonlandı.

Ajanstan yapılan yazılı açıklamaya göre, Otomotiv Mühendisliği Derneğince (OTOMDER) yürütülen ve OSTİM Teknik Üniversitesi ortaklığında gerçekleştirilen projenin kapanış toplantısı yapıldı.

Toplantıya, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Emine Doğrukök ve Otomotiv Mühendisliği Derneği (OTOMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Doğan ile OSTİM Teknik Üniversitesinden yetkililer katıldı.

Projeyle elektrikli araç bakımı konusunda uzmanlaşmış bireylerin yetiştirilmesi ve sektördeki nitelikli iş gücünün artırılması amaçlandı, bu kapsamda teorik ve interaktif simülasyonlu eğitim verildi.

Katılımcılar 13 saat eğitim alırken, 55 grupta 555 kişiye toplam 715 saat ders verildi.

Otomotiv sektöründe çalışan mühendisler, teknisyenler ve öğrencilerin yanı sıra elektrikli araç bakımı konusunda bilgi sahibi olmak isteyenler de programdan yararlandılar.