Ankara-İzmir Demiryolu Projesi İçin Acele Kamulaştırma Kararı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Kararı ile Ankara-İzmir Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi güzergahındaki taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Projenin zamanında tamamlanması için gerekli adımlar atılıyor.

Ankara- İzmir Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi güzergahına isabet eden taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu projenin belirlenen iş programına ve taahhüt edilen sürelere uygun şekilde tamamlanması amacıyla, proje kapsamında ihtiyaç duyulan ve güzergaha rastlayan kesimlerdeki taşınmazlar ile üzerlerindeki muhdesatın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılmasına karar verildi.

