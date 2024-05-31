Ankara İş Dünyası Enflasyonla Mücadeleye Dikkat Çekti

Ankara'nın iş dünyası temsilcileri, yılın ilk çeyreğinde gerçekleşen yüzde 5,7'lik büyümenin sürdürülebilir olması için enflasyonla mücadelenin önemine işaret etti.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, bu yılın ilk çeyreğinde büyümenin, iç tüketim ve inşaat sektörünün etkisiyle, yüzde 5,7 olarak gerçekleştiğini hatırlatarak, baz etkisine rağmen sanayideki büyümenin çeyreklik büyümenin altında kaldığına dikkati çekti.

Ardıç, sıkılaştırıcı para politikası uygulamalarının ekonomik aktivite üzerindeki etkisinin ilk çeyrekte henüz tam olarak gözlemlenemediğine işaret ederek, yılın ikinci çeyreğinden sonra iç talep ve üretimdeki azalışla büyümede yavaşlamanın ortaya çıkacağı tahmininde bulundu.

Bu durumun enflasyonun düşmesine katkı sağlayıp sağlamayacağının önemli olacağını vurgulayan Ardıç, "TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre sanayi tarafında yüzde 4,9'luk bir büyüme görülüyor. Ancak büyük deprem felaketini yaşadığımız 2023'ün ilk çeyreğinde sanayi üretimindeki büyük daralmadan dolayı oluşan baz etkisini göz ardı etmememiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Ardıç, büyümeye özellikle iç talep ve inşaat sektörünün kaynaklık ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Özel tüketim yüzde 7,3 arttı. Deprem bölgesindeki yeniden yapılanma ve kentsel dönüşüm faaliyetleriyle yılın ilk çeyreğinde büyümenin lokomotifi yüzde 11,1 ile inşaat sektörü oldu. İnşaattaki büyüme, sanayi ve tarımın toplam büyümesinden daha yüksek. Ülkemizin istikrarlı ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması için sınai üretiminin mutlaka artırılması gerekiyor. Net dış talebin büyümeye olan katkısının 5 çeyreğin ardından 1,6 puanla pozitif gerçekleşmesi olumlu bir gelişme. Özellikle, Almanya başta olmak üzere, Avrupa'da ekonominin çarklarının dönmeye başlamasının bunda katkısı var. Yılın ilk çeyreğinde güçlü gelen büyüme verisi, dezenflasyon sürecinin nasıl sağlanacağı sorusunu da aklımıza getiriyor. Büyümeyi sürdürülebilir kılabilmek için enflasyonla mücadelenin, mutlaka yapısal reformlarla da desteklenerek, kararlı bir şekilde devam ettirilmesi gerekiyor."

"Türkiye, aynı ligdeki diğer ülkelerden pozitif ayrışıyor"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da ilk çeyrekteki yüzde 5,7'lik büyümeyi olumlu karşıladıklarını bildirdi.

Ekonominin üst üste 15 çeyrektir büyümesinin gelecek dönem için kendilerini motive ettiğinin altını çizen Baran, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu performansımızı önde gelen büyük ekonomilerin daralma ve durgunluk sonrası zayıf oranlarda büyümeleriyle birlikte değerlendirmenin daha anlamlı olacağına inanıyorum. Pek çok ülke beklentilerin altında büyüme gerçekleştirirken, Türkiye, şu an aynı ligde yer aldığı diğer ülkelerden pozitif ayrışıyor."

Büyümenin ilave istihdam ve düşen işsizlik oranlarıyla desteklenmesinin kendilerini memnun ettiğini ifade eden Baran, şunları kaydetti:

"Kalıcı refahın sağlanabilmesi ve gelirin daha adil bir şekilde geniş tabana yayılabilmesi için enflasyona karşı verilen mücadeleyi desteklemeye devam edeceğiz. Fiyat algısındaki bozulmaları ne kadar kısa sürede düzeltebilirsek, iç talebin dengeli bir şekilde büyümesi o kadar hızlı gerçekleşir. Dış ticaret tarafında gördüğümüz olumlu tablonun da devam etmesini arzuluyoruz. Bunun için katma değeri yüksek üretimin teşvik edilmesini, cari açığı düşürmeye yönelik politikaların uygulanmaya devam etmesini kararlı bir şekilde destekliyoruz. Oda olarak, 2024'ün kalanında da güçlü bir performans sergileyerek, tüm ekonomik göstergelerde gözle görülür ve hissedilir iyileştirmeler yaşayacağımıza inanıyoruz."