Ankara iş dünyası Afrika'ya sağlık hizmetleri için devrede

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Çağlar Yılmaz, hem Türkiye'nin ihracatına katkıda bulunabilmek hem de kendi sektörlerini temsil adına başlattıkları "Health Ankara" projesi kapsamında ilk açılımlarını Batı Afrika ülkesi Nijerya'ya yaptıklarını belirtti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Çağlar Yılmaz, hem Türkiye'nin ihracatına katkıda bulunabilmek hem de kendi sektörlerini temsil adına başlattıkları "Health Ankara" projesi kapsamında ilk açılımlarını Batı Afrika ülkesi Nijerya'ya yaptıklarını belirtti.

Nijerya'nın Lagos eyaletinde düzenlenen "19. Akwaaba African Travel Markets ve 2. Medical Tourism Expo"nun ardından AA muhabirine konuşan Yılmaz, Ankara'nın sağlık turizmi alanında yaptığı çalışmaları Afrika kıtasına tanıtmak ve kentin sağlık turizminden aldığı payı artırmak için fuarda "Health Ankara" adıyla stant açtıklarını söyledi.

Yılmaz, "Hem ülkemizin ihracatına katkıda bulunabilmek hem de kendi sektörümüzü temsil adına, ki sağlık turizmiyle en az 37 sektör dolaylı olarak etkilenebilmekte, 'Health Ankara' projesini başlattık." dedi.

Ankara'nın sağlık hizmeti ihracatının 2022'de 1 milyar dolara ulaştığını belirten Yılmaz, başkentin Türkiye'de "tıbbın da başkenti" olduğunu ifade etti.

Nijerya'daki görüşmelerde, ikili ilişkileri geliştirmek adına sağlık çalışanlarına nasıl eğitim verilebileceği konusunda bilgilendirmeler yaptıklarını dile getiren Yılmaz, "Afrikalı hekimlerin sağlık çalışmalarımızı gözlemlemeleri için şehrimize gelmeleri yönünde de destekte bulunabileceğimizi anlatıyoruz. Bunlara ilave olarak mobilya sektörü gibi farklı alanlarda da görüşmeler yaptık." diye konuştu.

"Nijerya asla göz ardı edilmeyecek bir ülke"

Geçen hafta Nijerya'nın başkenti Abuja'daki ziyaretleri kapsamında Abuja Ticaret Odasıyla imzaladıkları iyi niyet anlaşmasına da değinen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Abuja Ticaret Odasıyla yaptığımız görüşmede bir karar aldık. En kısa sürede Ankara'ya gelecekler. Seçtikleri sektörlerde B2B (busines-to-busines) görüşmeler organize edeceğiz. Bu, Ankara'daki ihracatçılar için çok kıymetli. Nijerya, 220 milyondan fazla nüfusuyla asla göz ardı edilmeyecek bir ülke. Abuja'da eğitim araştırma hastanesi kurulmasına nasıl destek verebileceğimizi de konuştuk. Tıp fakültelerine nasıl destek vermeliyiz konusunu da masaya yatırdık."

Yılmaz, fuar için bulundukları Lagos'ta bir araya geldikleri Cross River Eyaleti Valisi Bassey Otu ile de iyi niyet anlaşması imzalanmasıyla ilgili görüştüklerini aktardı.

Ekimin son haftası Cross River Eyaleti Valisi Otu, Calabar Festivali Sorumlusu ve Cross River Eyaleti Senatörü Florence Ita-Giwa'nın Ankara'ya geleceğini belirten Yılmaz, medikal ekipmanlar ve teknoloji, know how geliştirme ve Türkiye'den ilaç tedariki ile altyapı ve enerji projelerinde de neler yapılabileceğine ilişkin detaylı çalışma gerçekleştirilmesinin planlandığını anlattı.

Yılmaz, Calabar şehrinde düzenlenen "Afrika'nın en büyük sokak partisi" olarak bilinen Calabar Festivali için yetkililerin ATO'dan destek istediğini de bildirdi.

"Tıp, sadece hekimlik demek değildir"

Fuarda ayrıca Ganalı yetkililerle sıcak temaslarda bulunduklarını söyleyen Yılmaz, "Yaklaşık 8 hastane yöneticisi ve Afrika'nın sağlık turizmi konsülüyle görüştük. Onları Ankara'ya davet ettik." dedi.

Gana'da sağlık hizmetlerinin Nijerya'ya kıyasla daha ileri ancak Türkiye ile kıyaslanamayacak kadar geride olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bu çok üzücü. Ankara'da yıllar önce alınan cihazlardaki teknolojiye bugün 300 milyonluk Batı Afrika sahip değil. Tıp, çok ayaklıdır. Sadece hekimlik demek değildir. Yardımcı sağlık hizmetleri bizde çok iyi yetişmiş düzeyde." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, Ganalı yetkililerle görüşmelerinde, daha ileri boyutta tedaviye ihtiyaç duyan hastaların uçağın kapısında karşılanarak birinci sınıf sağlık hizmetini doğru ve makul fiyatlarda almasını taahhüt eden bir anlaşma yaptıklarını ifade etti.

ATO bünyesinde konuk hastalar için çağrı merkezi

Bu gelişmelerin Ankara'da sağlık turizmi alanında da iyileştirmeler sağlayacağını vurgulayan Yılmaz, hastaların sağlık hizmeti almasını kolaylaştırmak adına ATO bünyesinde talep ve şikayetlerin bildirildiği bir çağrı merkezi oluşturacaklarını söyledi.

ATO'nun dünyaya açılma hedefiyle ilk büyük çaplı çıkarmasını Afrika'ya yaptığına işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bundan sonra da birçok yerde olacağız. Ticaret Bakanlığımız da teşviklerle bizi destekliyor. Ankara'yı dışarıya açma konusunda çok iştahlıyız. Bu fuarda da çok ciddi sayıda ziyaretçimiz oldu. 'Health Ankara' güzel ve hızlı başladı. Önümüzde Londra ve arkasından Barselona var. Hem sağlık turizmi hem kongre ziyaretçi merkezi hem de Ankara turizminin tanıtılması için gideceğiz. Akabinde ITB Berlin'de yer alacağız. Uganda'ya gitme durumumuz var. Ankara 2,5 milyarlık nüfusa 4 saatlik mesafede. Direkt uçuşların sayısı arttığında Ankara'ya inanılmaz sayıda hasta getirme şansımız var."

"Nijerya ve Türkiye arasındaki işbirliği karşılıklı fayda sağlayacak"

Cross River Eyaleti Senatörü Ita-Giwa da Türkiye'nin turizm ve sanayi alanındaki başarılarına değinerek, "ATO ile işbirliği yapabileceğimiz alanları görüştük. Öncelikle Calabar Festivali'ne ilişkin turizm projeleri arayışında olduğumuzu dile getirdik." dedi.

Yıllardır başarıyla düzenledikleri ve binlerce kişinin katıldığı festivalin koronavirüs salgını nedeniyle sekteye uğradığını anlatan Ita-Giwa," Şimdi her şeye yeniden başlıyoruz. Buradaki kostümlerin üretimini ve dizaynını yıllardır yapıyoruz zaten. O yüzden bir üst seviyeye çıkmamız gerekiyor. ATO'nun da bize altyapı, inşaat ve sağlık olanakları anlamında katkı sağlamasını istiyoruz." diye konuştu.

Nijerya ve Türkiye arasındaki işbirliğinin her iki taraf için de karşılıklı fayda sağlayacağını vurgulayan Ita-Giwa, Türkiye'ye ziyarette bulunmak üzere çalışmalara başladıklarını ve en kısa sürede toplantılar gerçekleştirmeyi umduklarını ifade etti.