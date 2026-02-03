Haberler

Ankara Hazır Giyim ve Moda Günleri, 11 Şubat'ta kapılarını açacak

Güncelleme:
Ankara Ticaret Odası'nın destekleriyle düzenlenen Ankara Hazır Giyim ve Moda Günleri (Capital of Fashion COF'26), 11-13 Şubat tarihlerinde ATO Congresium'da gerçekleştirilecek. Etkinlik, modanın ve hazır giyimin bölgesel bir çekim merkezi haline getirilmesini hedefliyor.

Ankara Ticaret Odasının (ATO) destekleriyle organize edilen Ankara Hazır Giyim ve Moda Günleri (Capital of Fashion COF'26), bu yıl 4'üncü kez düzenlenecek.

Odadan yapılan açıklamaya göre etkinlik, ilgili meslek komiteleri ve Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD) işbirliğinde 11 Şubat'ta başlayacak ve 13 Şubat'ta sona erecek.

ATO Congresium'da gerçekleştirilecek ve bu yıl 4'üncü kez kapılarını açacak fuarla, Ankara'nın moda ve hazır giyim alanında bölgesel bir çekim merkezi haline getirilmesi amaçlanıyor. Etkinlikle, üretici, marka, alıcı ve tasarımcıların aynı çatı altında buluşturulması ve yeni işbirlikleriyle ihracat fırsatları oluşturulması hedefleniyor.

"Ankara güçlü bir üretim altyapısına sahip"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATO Başkanı Gürsel Baran, etkinliğin, sektörün önemli buluşma noktalarından biri haline geldiğini belirtti.

Başkentin sahip olduğu çok yönlü potansiyelin, moda ve hazır giyim sektörü açısından önemli fırsatlar sunduğunu aktaran Baran, "Hazır giyim ve tekstil, üretimden ihracata, istihdamdan katma değere kadar ekonomimizin taşıyıcı kolonlarından biri. Ankara, hazır giyim ve tekstil alanında güçlü üretim altyapısına, tasarım kabiliyetine ve köklü birikime sahip. Ankara Hazır Giyim ve Moda Günleri ile bu potansiyeli daha görünür ve daha sürdürülebilir kılmayı, Türk moda sektörünü dünya modasına yön verecek bir noktaya taşımayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Baran, Ankara'nın bu alanda önemli bir tasarım yetkinliği ile markalaşma potansiyeli bulunduğunu da kaydetti.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Ocak ayı enflasyon yüzde 4,84 oldu

Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı

Kraliyet ailesinde deprem: Hizmetindeyim, benimle evlen

Epstein'ın özel uçağının içinde çekilmiş yeni bir video yayınlandı

Ocak ayı enflasyon yüzde 4,84 oldu

Bahçeli'den parti grubuna damga vuran 'erken seçim' çıkışı

Murat Çepni dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı, DEM Parti'den tepki gecikmedi

