Ankara haber: MÜSİAD'dan 7 ülkenin Ankara misyonuna ziyaret

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) heyeti, Almanya, Çin, Fransa, Rusya, Pakistan, Kamerun ve Özbekistan'ın Ankara misyonlarını ziyaret ederek ticari diplomasi alanında temaslarda bulundu.

MÜSİAD açıklamasına göre, MÜSİAD Diplomatik İlişkiler Komisyonu Başkanı Osman Nuri Önügören ve MÜSİAD İhracatı Geliştirme Komisyonu Başkanı Abdulkadir Sıcakyüz başkanlığında gerçekleşen ziyaretlerde, 2-5 Kasım'da TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenecek MÜSİAD EXPO 2022 Ticaret Fuarı, ülkeler arası ticari ilişkilerin güçlendirilmesi, farklı ülkelerde düzenlenecek etkinliklere katılım ve iş birliği alanları ele alındı.

MÜSİAD heyetinin gerçekleştirdiği ziyaretlerde, Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi, Kamerun'un Ankara Büyükelçisi Victor Tchatchouwo ve Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alisher Agzamkhodjaev ile ikili görüşmeler gerçekleştirildi.

Ziyaret kapsamında ayrıca, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Aydar Gashigullin ve Ekonomi Dairesi Başkanı Denis Simonov, Fransa Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Abdenor Brahmi, Almanya Ankara Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Bölümü Başkanı Thomas Huber ve Ekonomi ve Ticaret Bölümü Uzmanı Zeynep Yıldırım ile bir araya gelindi.

MÜSİAD Diplomatik İlişkiler Komisyonu ve MÜSİAD İhracatı Geliştirme Komisyonu üyeleri Fatih Bilal Yülek, Elif Tamer, Bahadır Çam, Latif Polat, Abdullah Karaca ve Halil İbrahim Kaynak'ın da hazır bulunduğu toplantılarda, yabancı ülke misyon temsilcileri MÜSİAD EXPO 2022'ye davet edildi.