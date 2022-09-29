Ankara haber: Ankara'nın Andezit Taşı tescillendi

Ankara'nın Andezit Taşı tescillendi

ANKARA - Ankara Ticaret Odası'nın (ATO), yaptığı çalışmalar sonucunda "Ankara Andezit Taşı" tescillendi.

Ankara Ticaret Odası Başkent'in değerlerini dünyaya tanıtmak ve korumak amacıyla yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Ankara Andezit Taşı, 6769 sayılı Sinai Mülkiyet Kanunu kapsamında korunmak üzere oda girişimleri neticesinde tescillendi. Tescillenen Ankara Andezit Taşı, ATO Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen lansman ile tanıtıldı. Lansman ATO Başkanı Gürsel Baran katılımıyla gerçekleşti.

"Bu ülkenin gidebileceği mesafenin çok fazla olduğuna yürekten inanıyoruz"

Lansmanda konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran coğrafi işaretli ürünlerin önemine vurgu yaparak, "ATO'nun en çok dertlendiği konulardan dört yılda iki tanesi coğrafi işaretli ürünler bir tanesi de markalaşmak. Bu iki konunun da çok önemli olduğunu biliyoruz. Cari açık üreten bir ülkeyiz; bir şekilde kapatmamız gerekir bunu. Buralardan girdi sağlamamız lazım. Markalaşmanın çok önemli olduğunu biliyoruz. Markalarla dünyada o ülkelerin ekonomilerine kattıkları değeri biliyoruz. Coğrafi işaretli ürünler de böyle; coğrafi işaretli ürünler bu ülkenin gidebileceği mesafenin çok fazla olduğuna yürekten inanıyoruz" diye konuştu.

"Önemli değerler var bu ülkede"

Baran, ATO olarak farkındalık yaratmaya çalıştıklarını belirterek, "Bununla ilgili inşallah başarılı da olacağımıza yürekten inanıyorum. Çünkü önemli değerler var bu ülkede. ATO olarak Ankara'nın tescil aldığı 36 ürünün 7 tanesini andezit taşı ile beraber tescil aldı. Bunlar; Ankara döneri, Ankara Tavası, Ankara simidi, Ankara erkeç pastırması, Ankara tiftiği, Çamlıdere höşmerim tatlısı ve şimdi müjdesini verdiğimiz Gölbaşı Andezit taşı" ifadelerini kullandı.

"Ankara Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı"

Ankara'nın önemine dikkati çeken Baran, "Ankara Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı. Cumhurbaşkanımıza şunu da iletmiştik; bir farkındalık oluşturmak adına coğrafi tescil almış ülkemizdeki tüm ürünleri Ankara'da satışını gerçekleştirelim. Coğrafi tescil almış ürünlerimizin tamamını Ankara'dan ihracatını sağlayalım. Katma değerli olsun o ürünün ihracatını. Bu ülkenin kasasına önemli ölçüde para girsin istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Lansman hatıra fotoğrafı çekimi ve plaket takdimi son buldu.