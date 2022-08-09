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Ankara ekonomi haberi... Nuh'un Ankara Makarnası ve İs-Ra Gıda hakkında rekabet soruşturması açıldı

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Ankara ekonomi haberi... Nuh'un Ankara Makarnası ve İs-Ra Gıda hakkında rekabet soruşturması açıldı

Gelen Ankara haberine göre Rekabet Kurulu, Nuh'un Ankara Makarnası Sanayi ve Ticaret AŞ ile İs-Ra Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurulu, Nuh'un Ankara Makarnası Sanayi ve Ticaret AŞ ile İs-Ra Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Nuh'un Ankara Makarnası Sanayi Ticaret AŞ'nin ve distribütörlerinin, alıcıların yeniden satış fiyatını belirlemeye yönelik eylemleriyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiası üzerine yürütülen ön araştırma Kurulca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, Nuh'un Ankara Makarnası Sanayi ve Ticaret AŞ ile İs-Ra Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ'ye yönelik soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Kurul tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüs ya da teşebbüs birliklerinin ilgili kanunu ihlal ettikleri, kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanmaması gerekiyor.

AA / Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi

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