Ankara haber... Ankara Kalkınma Ajansından sosyal girişimciliğe ve uygulamalarına 10 milyon lira destek

Ankara ekonomi haberi... Ankara Kalkınma Ajansı, başkentte toplumsal ve çevresel sorunlara çözüm üretmek amacıyla sosyal girişimciliğin geliştirmesi amacıyla 10 milyon lira tutarında proje desteği sunacak.

Ankara Kalkınma Ajansı, başkentte toplumsal ve çevresel sorunlara çözüm üretmek amacıyla sosyal girişimciliğin geliştirmesi amacıyla 10 milyon lira tutarında proje desteği sunacak.

Ajanstan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2022 Yılı Teklif Çağrısı kapsamında proje destekleri devam ediyor.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Odağında Sosyal Ekonomi Mali Destek Programı ile sunulan 10 milyon lira tutarında proje desteğiyle, Ankara'da toplumsal ve çevresel sorunlara çözüm üretmek amacıyla sosyal girişimciliğin geliştirmesi, sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda kurumların kapasitelerinin güçlendirilmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Programa, sosyal işletmeler, sosyal fayda odaklı işletmeler, kooperatifler, iktisadi işletmesi olan dernek ve vakıflar, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, mahalli idareler, üniversiteler ve meslek liseleri başvuru yapabiliyor.

Kamuda inovasyon temelinde, kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin, meslek örgütü ve eğitim kurumlarının sürdürülebilir kalkınma amaçlarına hizmet edecek sosyal yenilik uygulamalarını hayata geçirmesi hedeflenen programa, başvurular internet üzerinden 26 Eylül'de başlayacak ve 25 Kasım'a kadar yapılabilecek.

Program hakkında detaylı bilgiye ve başvuru rehberine www.ankaraka.org.tr web adresinden ulaşılabiliyor.