Ankara haberleri | Ankara'da bir un fabrikası Erdoğan'ın çağrısı üzerine 10 gün boyunca yarı fiyatına satış yaptı Ekonomi Haberleri Ankara gelişmesine göre Ankara'da bir un fabrikası Erdoğan'ın çağrısı üzerine 10 gün boyunca yarı fiyatına satış yaptıANKARA Ankara'da Emek Un Fabrikası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine 10 gün boyunca 600 liralık unu 350 liradan satışa sundu. Ankara'da bir un fabrikası Erdoğan'ın çağrısı üzerine 10 gün boyunca yarı fiyatına satış yaptı ANKARA Ankara'da Emek Un Fabrikası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine 10 gün boyunca 600 liralık unu 350 liradan satışa sundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Ankara Polatlı'da bir un fabrikası 10 gün boyunca 600 liraya satılan 50 kiloluk unu 350 liradan satışa sundu. Emek Un Yönetim Kurulu Başkanı Adil Çınar, söz konusu satışa ilişkin, "Cumhurbaşkanlığımızın, halkımızın düşük maliyetli un alabilmesi amacıyla yapmış olduğu ekonomik paket uygulamaları çerçevesinde Emek Un olarak Polatlı halkının yanındayız" ifadelerini kullandı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Recep Tayyip Erdoğan Polatlı Ankara Ekonomi Güncel Haberler

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