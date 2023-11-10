Ticaret Bakanlığı himayesinde düzenlenen Ankara e-İhracat Zirvesi, 3 gün boyunca e-ihracat alanındaki konuların ele alındığı bir etkinlik oldu. Zirvede, e-ihracat politikaları, pazar yerleri, lojistik yönetimi ve e-ihracat servis sağlayıcıları gibi konular ele alındı.

Ticaret Bakanlığı himayesinde düzenlenen ve 3 gün boyunca e-ihracat alanındaki konuların ele alındığı "Ankara e- İhracat Zirvesi" tamamlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 8-10 Kasım tarihlerinde ATO Congresium'da gerçekleştirilen "Ankara e- İhracat Zirvesi", Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Zirve, 3 bin 800'ü fiziki ve 5 bini çevrim içi olmak üzere 8 bin 800 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Tüm paydaşların bir araya geldiği zirvede 5 panel ve 38 modülde 71 konuşmacı yer aldı.

Zirvedeki paneller, "e- İhracat Politikalarının Paydaşları", "Pazar Yerlerinin ve Çoklu Kanalların e- İhracat İçin Önemi" ve "Uçtan Uca e- İhracat Konsorsiyumları", "e-İhracatta Lojistik Yönetimi: Deneyimler ve Stratejiler", "e- İhracat Servis Sağlayıcıları (Altyapı kurulumları, entegrasyonları, yurt dışı kurulum ve ödeme sistemleri)" başlıklarında gerçekleştirildi.

Bu panellerde e-ihracat konsorsiyumu modeli, e-ihracatta lojistik çözümler ve potansiyel pazarlar, dijital pazar yerlerinde mağaza açılışı gibi konular ele alındı.

Zirvede Bakanlık bürokratları, "E-İhracatta Hedef Pazarlar ve Destekler" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Öte yandan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, e-ihracat konusunda İhracat Genel Müdürlüğü bünyesinde önemli bir yapılanmaya gittiklerini, ihracatçıların milli bir B2B platformuna taşınacağını ve e-ihracatın artırılmasında lokomotif olacak Türkiye E-İhracat Platformu'nun hayata geçirileceğini ifade etmişti.