Ankara'dan Şam'a Yeni Uçuş Seferleri Başladı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Şam Uluslararası Havalimanı'na ilk uçuşun gerçekleştirildiğini duyurdu. Haftada 3 gün karşılıklı direkt seferler düzenlenecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Şam Uluslararası Havalimanı'na ilk uçuşun gerçekleştiğini bildirdi.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Ankara'dan Şam'a yeni bir köprü kurulduğunu belirten Uraloğlu, "Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Şam Uluslararası Havalimanı'na bugün ilk uçuş gerçekleşti. Ankara'dan Şam'a uzanan yeni gönül köprümüz köklü dostluğumuzun bir nişanesi olarak hayata geçti. Ankara-Şam hattında pazartesi, cuma ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün karşılıklı direkt seferler olacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
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