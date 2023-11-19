Ankara'daki OSB'lerde Nitelikli Eleman Sıkıntısı Yaşanıyor

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, Ankara'daki organize sanayi bölgelerinin istihdam ihtiyacına yönelik açıklamalarda bulundu. Ankara'da en çok kaynakçı, makine bakım onarım, metal doğrama ve çelik konstrüksiyon ustalarına ihtiyaç olduğunu belirten Çamur, nitelikli eleman sıkıntısının sanayi üretim kapasitesini etkilediğini ifade etti.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, Ankara'daki organize sanayi bölgelerinin istihdam ihtiyacına yönelik "Üyelerimizden gelen geri bildirimlere göre şu anda şehrimizdeki OSB'lerde en çok da kaynakçı, makine bakım onarım, metal doğrama ve çelik konstrüksiyon ustalarına ihtiyaç var. Makine ve yedek parça, demir çelik, alüminyum ve metal, inşaat ve yapı malzemeleri gibi pek çok sektörde işveren; teknik becerisi olan mavi yakalı çalışana ihtiyaç duymaktadır" dedi.

ORSİAD Başkanı Levent Çamur, Ankara'daki organize sanayi bölgelerinin istihdam ihtiyaçlarına yönelik açıklama yaptı. Türkiye'nin üretim üslerinden biri olma yolunda ilerleyen Ankara'da sanayi sektörünün en büyük imtihanlarından birinin nitelikli eleman sıkıntısı olduğunu kaydeden Başkan Çamur, "TÜİK verilerine göre bu yılın üçüncü çeyreğinde işsizlik oranı 0,5 puanlık azalış ile yüzde 9,2'ye gerilese de üreticinin eleman sorunu en yüksek düzeyde devam etmektedir" dedi.

Türkiye'nin en fazla ihracat yapan illerinden Ankara'da da giderek artan nitelikli iş gücü açığının sanayi üretim kapasitesini etkiler hale geldiğini bildiren Başkan Çamur, şunları kaydetti:

"Üyelerimizden gelen geri bildirimlere göre şu anda şehrimizdeki OSB'lerde en çok da kaynakçı, makine bakım onarım, metal doğrama ve çelik konstrüksiyon ustalarına ihtiyaç var. Makine ve yedek parça, demir çelik, alüminyum ve metal, inşaat ve yapı malzemeleri gibi pek çok sektörde işveren; teknik becerisi olan mavi yakalı çalışana ihtiyaç duymaktadır. Açıkçası sanayici, mavi yakalı da üniversite diplomasına değil teknik becerisine, deneyimine, uygulama yeteneğine bakmaktadır.

Maalesef bilhassa meslek liselerimizin nitelikli eleman yetiştirdiğini söylemek çok zor. Yine yüksek okul mezunu gençlerimizin de yeterli beceri yetkinliğine sahip olmadıkları halde beklentileri oldukça yüksek. Sanayinin bugün ve gelecekteki ihtiyaçlarını doğru belirleyerek gençlerimizi, sanayinin nitelikli teknik eleman ihtiyacına yönlendirecek adımlar atmalıyız."