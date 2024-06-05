Ankara'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesi sonuçlandı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Ankara'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.

ÖİB'den yapılan açıklamaya göre, Maliye Hazinesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Akköprü Mahallesi'ndeki, 65253 ada 1 parsel numaralı 32 bin 927,26 metrekare yüzölçümlü taşınmazın ve 65253 ada 2 parsel numaralı 32 bin 494,69 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ile üzerindeki yapıların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif, 7 milyar 500 milyon lira ile Gamador İnşaat Taahhüt Hayvancılık İthalat İhracat İmalat Üretim Anonim Şirketi tarafından verildi.