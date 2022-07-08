Ankara'daki atlı spor tesisleri kiraya verilecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'daki atlı spor tesisleri kiraya verilecek

AA - Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi
 - Güncelleme:
Ankara'daki atlı spor tesisleri kiraya verilecek

Mülkiyeti Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğüne (AOÇ) ait atlı spor tesisleri ihaleyle 10 yıllığına kiraya verilecek.

Mülkiyeti Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğüne (AOÇ) ait atlı spor tesisleri ihaleyle 10 yıllığına kiraya verilecek.

Müdürlüğün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 1. derece doğal ve tarihi sit alanı içinde kalan, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Gazi Mahallesi'nde bulunan 45 bin 110,86 metrekare açık, 9 bin 55,29 metrekare kapalı, 564,21 metrekare lonj ve 17,64 metrekare silo alanı olmak üzere toplam 54 bin 748 metrekarelik taşınmaza ilişkin kira sözleşmesinin süresi sona erdi.

Taşınmaz, faaliyet konusu spor ve sporla ilgili olan kamu yararına çalışan dernekler veya vergi muafiyeti tanınan vakıflara, atlı spor tesisi olarak kullanılmak üzere 10 yıllığına kiraya verilecek.

Kiralamaya ilişkin ihale, açık artırma usulü ile yapılacak.

İhale için tahmini bedel aylık 154 bin lira artı KDV, geçici teminat tutarı da 554 bin 400 lira olarak belirlendi. İhalede oluşacak kira bedelinin 10 yıllık tutarının yüzde 6'sı ise kesin teminat tutarı olarak alınacak.

İhale, 21 Temmuz'da saat 14.00'te AOÇ Müdürlüğü Sosyal Tesis Binası'nda yapılacak.

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi

Mustafa Kemal Atatürk Ankara Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title