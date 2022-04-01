Ankara'daki 2 taşınmazın nihai pazarlık görüşmesi yapıldı

ANKARA (AA) - Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan 2 taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesi gerçekleştirildi.

ÖİB'den yapılan açıklamaya göre, Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Ankara'nın Gölbaşı ilçesi İncek-İmar Mahallesi'ndeki 2 bin 23 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 6 milyon 200 bin lira ile Özbekyapı İnşaat Gıda Temizlik Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından verildi.

Aynı mahalledeki 2 bin 680 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 9 milyon 550 bin lira bedelle Altınova Tuğra İnş. En. Nak. Müh. Mad. Ürt. Paz. San. ve Tic. AŞ - Şüheda Konaç Ortak Girişim Grubu'ndan geldi.???????