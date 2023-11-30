Ankara'da Zeytin Ürünleri Denetlendi

Ankara'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı gıda kontrol görevlileri, zeytin ürünleri üretim ve satış noktalarını denetledi. Denetimlerde tüketim tarihi, katkı maddeleri, muhafaza koşulları ve hijyen incelendi.

Ankara'da zeytin ürünlerine gıda denetimi

ANKARA'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı gıda kontrol görevlileri, zeytin ürünleri üretim ve satış noktalarını denetledi. Hijyen kuralları, muhafaza koşulları, katkı maddeleri yönünden denetlenen iş yerlerinden incelenmek üzere numune alındı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin zeytin, zeytin yağı gibi ürünlerin üretim ve satış noktalarına yönelik denetiminde; tüketim tarihi, katkı maddeleri, muhafaza koşulları ile hijyen ve temizlik yönünden incelemeler yapıldı. Denetimde onay belgelerinin olup olmadığı ve etiket bilgileri kontrol edilerek, incelenmek üzere ürünlerden numuneler alındı. Yenimahalle ilçesinde incelenen bir markette tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için işletmeye süre tanındı.

'8 MİLYON TL İDARİ YAPTIRIM UYGULANDI'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ankara İl Müdürü Bülent Korkmaz, et ve süt ürünleri, unlu mamuller, alkollü ve alkolsüz içecekler gibi değişik sektörlerde denetimler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yaptığımız bu sektör bazlı denetimlerde, şimdiye kadar il genelinde 25 bin denetim gerçekleştirdik. Yaptığımız sektör bazlı denetimlerde 1200 numune aldık. Bu numunelerin 66'sı olumsuz sonuçlandı. Yaklaşık 250 civarında firmaya yaklaşık 8 milyon TL idari yaptırım kararı uygulandı. 4 firma hakkında da Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Bundan sonra da bu denetimler yıl boyunca devam edecek. 365 gün, 7 gün 24 saat bu denetimler devam ediyor" diye konuştu.

Tüketicilerin toplu tüketim yerlerinde ve satış noktalarında herhangi bir olumsuzlukla karşılaştığında '174 Alo Gıda Hattı'na şikayette bulunabileceğini hatırlatan Korkmaz, en büyük denetçinin tüketici olduğunu söyledi.