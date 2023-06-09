Ankara'da Yağışlar Sebze Fidesi Üreticilerini Olumsuz Etkiledi

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki sebze fidesi üreticileri, mevsim normallerinin üzerindeki yağışlardan olumsuz etkilendi. Yağışlar ve bölgesel dolu nedeniyle erken dikim yapan üreticilerin fideleri zarar gördü. Üreticilere bakanlık tarafından onaylı ilaçlar önerilirken, bazı bölgelerde ikinci dikim yapıldı. İlçede mücadele için ekipler sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki sebze fidesi üreticileri, mevsim normallerinin üzerindeki yağışlardan olumsuz etkilendi.

Çubuk Tarım ve Orman Müdürü Cengiz Akbayrak, AA muhabirine, ilçede üreticilerin ikinci fide dikimi ve ekimi yaptıklarını söyledi.

Yağışlar ve bölgesel dolu nedeniyle erken dikim yapan üreticilerin fidelerinin olumsuz etkilendiğini belirten Akbayrak, "Sahada inceleme yapan ekiplerimiz, üreticilerimize bakanlığımız tarafından onaylı ilaçları belirleyerek kullanmaları konusunda uyardılar. Ancak bazı bölgelerde ilaçların da fayda vermeyeceği zararlar için ikinci dikim yapıldı." dedi.

Akbayrak, örtü altında mantar türü hastalıklar, dış alanda ise böceklenme olduğuna dikkati çekerek, "Bu konularla ilgili mücadele için ekiplerimiz sahada çalışmalarını yapmaya devam ediyor. Bölgemizde iyi tarım ve organik tarım yapan üreticilerimiz için de yine bakanlığımız tarafından onaylı mücadele yöntemleri var, onlar kullanılıyor." diye konuştu.

İlçeye bağlı Eğriekin Mahallesi'nde üretim yapan 63 yaşındaki Mirgün Ünal ise sebze fidesi yetiştiricileri için bu yılın çok zor bir dönem olduğunu vurguladı.

Dolunun fidelere zarar verdiğini anlatan Ünal, "Yağışlar nedeniyle birkaç defa fide dikenler veya ekim yapanlar oldu. Haziran ayında olmamıza rağmen Ankara'ya göre hava çok fazla nemli. İnşallah bu yıl sezon uzar. Ekim sonuna veya kasım ortasına kadar sezon uzarsa durumu kurtarırız." ifadelerini kullandı.