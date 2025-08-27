Ankara'da Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı COF'25 Başlıyor

Ankara Ticaret Odasının (ATO) destekleriyle bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı (Capital of Fashion-COF'25), ATO Congresium'da 3-6 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Odadan yapılan açıklamaya göre, COF'25, ilgili meslek komiteleri ve Ankara Giyim Sanayicileri Derneği işbirliğinde üçüncü kez 3 Eylül'de açılacak ve 6 Eylül'de sona erecek.

ATO Congresium'da gerçekleştirilecek fuar, hazır giyim ve tekstil sektörünün önde gelen markalarını, 50 farklı ülkeden 500'ün üzerinde profesyonel alıcıyı bir araya getirecek. Fuar boyunca günlük 5 binin üzerinde sektör profesyonelinin ağırlanması planlanıyor.

Fuarda, bire bir görüşmelerin yanı sıra, paneller, konferanslar, defileler, workshoplar ve tematik sergiler yer alacak.

Çevre dostu üretim modelleri, sürdürülebilir moda anlayışı ve yeni tekstil teknolojilerinin ele alınacağı COF'25'te, geri dönüştürülmüş malzemelerle hazırlanmış özel koleksiyonlar ve moda sektöründeki yenilikçi teknolojiler tanıtılacak.

"Tekstildeki potansiyelimizi küresel moda sahnesine taşıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATO Başkanı Gürsel Baran, fuar ile Ankara'nın bu alandaki potansiyelini uluslararası alanda görünür kılmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Tekstil ve hazır giyim, istihdama, ekonomiye sağladığı katkıyla lokomotif sektörlerimizden biri durumunda. Ankara, gerek üretim, gerekse tasarım ve inovasyonla sektörde güçlü bir merkez. Tanıtım ve markalaşmayla Ankara'yı uluslararası moda endüstrisinin başat aktörlerinden biri durumuna getirebiliriz. Üçüncü kez gerçekleştirilecek bu fuar, moda sektöründeki tasarım ve üretim gücümüzü dünyaya tanıttığımız önemli bir platform haline geldi. COF'25 ile hazır giyim ve tekstildeki potansiyelimizi küresel moda sahnesine taşıyoruz."