Ankara'da Ulaşım Ücretlerine Zam Yapıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ulaşım ücretlerine zam yaptı. 24 Temmuz tarihi itibarıyla tam bilet 15 TL, öğrenci bileti 7,5 TL, öğrenci abonmanı ise 220 Türk lirası oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ulaşım ücretlerine zam yaptı. 24 Temmuz tarihi itibarıyla tam bilet 15 TL, öğrenci bileti 7,5 TL, öğrenci abonmanı ise 220 Türk lirası oldu.

EGO Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan yeni zam kararı, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alındı. Alınan yeni karara göre 24 Temmuz tarihi itibarıyla tam bilet 15 TL, öğrenci bileti 7,5 TL, öğrenci abonmanı ise aylık sınırsız 220 TL olarak belirlendi. - ANKARA