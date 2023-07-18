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Ankara'da Ulaşım Ücretlerine Zam Yapıldı

Ekonomi Haberleri

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ulaşım ücretlerine zam yaptı. 24 Temmuz tarihi itibarıyla tam bilet 15 TL, öğrenci bileti 7,5 TL, öğrenci abonmanı ise 220 Türk lirası oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ulaşım ücretlerine zam yaptı. 24 Temmuz tarihi itibarıyla tam bilet 15 TL, öğrenci bileti 7,5 TL, öğrenci abonmanı ise 220 Türk lirası oldu.

EGO Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan yeni zam kararı, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alındı. Alınan yeni karara göre 24 Temmuz tarihi itibarıyla tam bilet 15 TL, öğrenci bileti 7,5 TL, öğrenci abonmanı ise aylık sınırsız 220 TL olarak belirlendi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Ekonomi Haberler

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