Ankara'da, Türkiye- Mısır yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve beraberindeki heyet katıldı.

Abdulati, konuşmasında, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olanlar için taziye dileklerini sundu.

Hisarcıklıoğlu'nun iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin devam etmesini sağlamada önemli rol oynadığını belirten Abdulati, "En zor dönemlerde bile bunu başardı, siyasi sorunların olduğu dönemlerde. Bundan dolayı kendisine teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz." dedi.

Abdulati, burada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, ekonomik ve ticari ilişkilerin iki ülkeyi birbirine yaklaştırdığına işaret etti.

"Mısır hükümeti, sizlere bütün kolaylıkların sağlanması için özen göstermekte. Yatırım için, ortamların hazır duruma getirilmesi için de çaba göstermekte. Birlikte çalışıp, ülkemizin kalkınmasında ticari ve yatırım ilişkilerimizi daha da geliştirmeyi umuyoruz." diyen Abdulati, iki ülkenin ortak ticaret hacminin 15 milyar dolara yükseltilmesinin öngörüldüğünü kaydetti.

Abdulati, 2024'te ortak ticaret hacminin 8,8 milyar dolara ulaştığını ve önceki yıla göre arttığına dikkati çekerek, bu rakamın henüz istenilen seviyeye ulaşmadığını söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin 2024'te Ankara'ya yaptığı ziyarete değinen Abdulati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde bu hedefin 15 milyar dolara yükseltilmesi konusunu görüştüğünü hatırlattı.

Abdulati, bu rakamın imkansız olmadığını belirterek, Türkiye ve Mısır'ın büyük imkanlara sahip olduğunu vurguladı.

Bakan Abdulati, "Şüphesiz ki var olan bütün kolaylıkları size sunacağız. Sizin bize ihtiyacınız var, bizim de size ihtiyacımız var. Biz sizin için Afrika'ya açılan kapıyız ve Mısır'da büyük bir piyasamız olduğu gibi Afrika'da da aynı zamanda serbest ticaret anlaşmalarımız var, Arap ülkeleriyle, Afrika kıtasıyla. Türkiye de büyük ve önemli bir ülkedir." diye konuştu.

Mısır ve Türkiye'den ürünlerin karşılıklı sağlanması gerektiğini anlatan Abdulati, bunun bir entegrasyon sağlayacağını ve herkesin çıkarına hizmet edeceğini bildirdi.

Abdulati, "İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin kardeşçe geliştirilmesi gerekir. Bu ilişkinin diğer bir ekseni var, o da yatırım eksenidir. Şüphesiz ki değerli kardeşim, Hisarcıklıoğlu'nun da belirttiği gibi Türkiye'nin ülkemizdeki yatırımları 3 milyar düzeyindedir. Fakat biz daha fazla yatırım bekliyoruz. Özellikle, Mısır piyasasında değişik sektörlerde büyük imkanlar söz konusudur. Özellikle inşaat alanında, altyapı, dijitalizm, gıda güvenliği ve yapay zeka gibi önemli alanlarda karşılıklı uzmanlıklarımızdan yararlanabiliriz." dedi.

Turizm ve sağlık sektörünün öneminin altını çizen Abdulati, "Bu yılın içerisinde 18 milyon turisti aşmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

"40'ı büyük ölçekli olmak üzere, 200 firmamız Mısır'da üretim yapıyor"

Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile Mısır'ın iki dost ülke, ortak kültürel ve tarihi bağları olduğunu belirterek, ikili ve bölgesel düzeyde sanayi, ticaret, enerji, turizm ve inşaat sektörlerinde ciddi işbirliği fırsatları olduğunu söyledi.

İki ülke cumhurbaşkanlarının karşılıklı ziyaretleriyle oluşan pozitif ortamın, işbirliğinin genişletilmesi ve derinleştirilmesi adına mutluluk verdiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, "İlişkilerimizin zor dönemlerde dahi, iş dünyası temsilcileri olarak, biz her zaman siyaset ile ekonomiyi ayrı tuttuk. İlişkilerin geliştirilmesi yönünde büyükelçilerimiz karşılıklı olarak çok büyük katkısı oldu." şeklinde konuştu.

Hisarcıklıoğlu, göreve yeni başlayan büyükelçi ile de yakın zamanda bir araya geldiğini anımsatarak, "İlişkilerin geliştirilmesi için kapsamlı çalışmalar yapabileceğimize inanıyorum. Aslında bu toplantı da, sayın Büyükelçinin ilişkilerin daha da geliştirilmesine katkı sağlama niyeti ve çabalarının bir yansımasıdır. Biz de, iş dünyası olarak temaslarımızı ara vermeden sürdürdük." dedi.

Mısır Ticaret ve Sanayi Odaları federasyonu ve İskenderiye Ticaret Odası Başkanı El Wakil'in davetiyle 2015'ten sonra, neredeyse her yıl Mısır'ı ziyaret ettiğini bildiren Hisarcıklıoğlu, iş heyetleri düzenlendiğini ve karşılıklı ziyaretlere devam ederek Mısır'daki yatırımcıların işlerine ara vermediğini hatırlattı.

Hisarcıklıoğlu, Türk firmalarının Mısır'da 3 milyar dolar civarında yatırımları olduğuna dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"40'ı büyük ölçekli olmak üzere, 200 firmamız Mısır'da üretim yapıyor. İstihdam sağlıyor. İhracat gerçekleştiriyor. Bu firmaların bir kısmının temsilcileri de aramızda. Mısır'ın en önemli tekstil ihracatçıları arasında Türk firmalarının olmasından gurur duyuyoruz. Firmalarımız 100 bin civarında Mısır vatandaşını istihdam ediyor. Yeni yatırımlar da gündemde. Türkiye ile Mısır arasında bir Serbest Ticaret Anlaşması bulunuyor."

Mısır'ın Türkiye'nin Afrika'daki en büyük ticaret ortağı olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin de Mısır'ın en büyük ihracat pazarlarından olduğunu işaret ederek, "Ticaretimiz için Devlet Başkanlarımızın belirlediği orta vadede 15 milyar dolar ticaret hedefini destekliyoruz. Bunun gerçekçi bir hedef olduğuna inanıyoruz. Müteahhitlik alanında ciddi fırsatlar olduğuna inanıyoruz. Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidinden 45'inin Türk firması olmasından gurur duyuyoruz. Başta demiryolları olmak üzere, ulaşım alanında hız kazanan alt yapı projelerinde Türk firmaları olarak yer almak isteriz. Mısırlı firmalarla, Afrika ve Suriye başta olmak üzere Ortadoğu'da ve üçüncü ülkelerde işbirliği fırsatlarımızın olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, ikili ilişkileri daha fazla derinleştirmek istediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Öte yandan, 2012-2015 yılları arasında var olan Mersin-İskenderiye ve İskenderun-Dimyat Ro-Ro seferleri, ikili ticaretimizi ve üçüncü ülkelerdeki birlikte iş yapmamızı kolaylaştırıyordu. Kardeşim El Vekil ile başlattığımız bu uygulamanın devam etmesi için, anlaşmanın yenilenmesi, hem Türkiye hem de Mısır'a fayda sağlayacağına inanıyorum."