Ankara'da Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Bilgilendirme Toplantısı

Ankara Sanayi Odası (ASO) ev sahipliğinde Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK) Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

Ankara Sanayi Odası (ASO), 'Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK) Bilgilendirme Toplantısı'na ev sahipliği yaptı. Ankaralı sanayicilerin rekabet gücünü ve ihracat potansiyelini artırmak amacıyla düzenlenen toplantıda, Almanya'da yatırım, ihracat destekleri, şirket kurma ve teşvikler hakkında bilgilendirme yapıldı. Toplantıda Almanya'da ticaret ve yatırım fırsatları ele alındı.

Ankaralı sanayicilerin rekabet gücünü ve ihracat potansiyelini artırmak amacıyla düzenlenen toplantının açılışında konuşan ASO Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Dinçer, "Bu organizasyonu, ihracatçı firmaların rekabet gücünün artırılması, ihraç pazarlarının geliştirilmesi amacıyla Almanya'da yatırım fırsatları, teşvikler, şirket kurulumu ve şirket devirleri, Almanya'da çalışma ve yerleşim imkanları ve Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nın hizmetlerine ayırmış bulunuyoruz" açıklamasında bulundu.

"Ankara'nın Almanya'ya ihracatı 2023'te yüzde 24 arttı"

Almanya'nın yüksek oranda sanayileşmiş yapısı, çeşitlendirilmiş ve istikrarlı ekonomisi, AB içindeki liderlik konumu, güçlü ekonomik, sınai, ticari ve teknolojik yapısıyla Dünya ekonomisi ve siyasetinde kilit aktörlerden biri olduğuna dikkat çeken Dinçer, "Almanya, yüksek alım gücüyle ülkemiz ihracat ve ithalatında en büyük ortak olma özelliği taşıyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Almanya'ya ihracatına da değinen Dinçer, "Ülkemizin Almanya'ya ihracatı 2022 yılında 21,1 milyar dolar iken 2023 yılında 21 milyar dolara gerilemiştir. Motorlu kara taşıtları, makina ve aksamları, örme giyim eşyası, elektrikli makina ve cihazlar, demir veya çelikten eşya başlıkları en çok ihracat yaptığımız kalemler olarak dikkat çekmektedir. Ankara'dan Almanya'ya ihracatında ise ciddi bir artış vardı. 2022 yılında 768 milyon dolar olan Ankara'nın Almanya'ya ihracatı, 2023'te yüzde 24 artarak 956 milyon dolara ulaşmıştır. Bu durum göz önüne alındığında Ankara-Almanya arasındaki dış ticaret son derece önemlidir" diye konuştu.

TD-IHK yetkililerinin sunumlarıyla devam eden toplantıda, Almanya'da yatırım fırsatları, teşvikler, şirket kurulumu ve şirket devirleri, çalışma ve yerleşim imkanları ile ilgili Ankaralı sanayicilere bilgi verildi. - ANKARA