Ankara'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 35 Zam Yapıldı

ANKARA Büyükşehir Belediyesi (ABB), artan maliyetler doğrultusunda toplu taşıma tarifelerinde 2026 yılında geçerli olmak üzere yüzde 35 oranında artış yapıldığını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak artan enerji, bakım ve işletme maliyetleri dikkate alınarak ulaşım tarifelerine ilişkin bir düzenleme yapıldığını açıkladı. Bu düzenleme kapsamında yüzde 35 oranındaki artış yapılacak, tarife 2026 yılı itibarıyla geçerli olacak.

Açıklamada, EGO Genel Müdürlüğü tarafından son 9 aydır bilet ücretlerinde herhangi bir artış yapılmadığı belirtilerek, "Bu süreçte hemşehrilerimizin bütçesi gözetilerek toplu taşıma hizmeti aynı tarifeyle sürdürülmüştür. Sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda, artan maliyetlere rağmen vatandaşlarımızın yükünü azaltmaya öncelik verilmiştir. Bu kapsamda belediyemizden sosyal destek alan ortalama 6 bin 260 asgari ücretli vatandaşımıza, 8 aydır her ay 50 binişlik ulaşım desteği sağlanmaktadır. Ayrıca ortaokul ve lise çağındaki yaklaşık 50 bin öğrencimize her ay düzenli olarak 100 binişlik abonman desteği verilmeye devam edilmektedir" denildi.

ABONMAN TARİFESİ 450 TL OLARAK BELİRLENDİ

Açıklamada, öğrencilerin eğitim hayatına erişimini kolaylaştırmak amacıyla uygulanan Öğrenci Abonman Kartı uygulamasında değişiklik yapıldığı açıklandı. Buna göre, 350 TL olan öğrencilere özel abonman tarifesi 450 TL olarak belirlendi. Erken saatlerde işe ve okula giden vatandaşlar için uygulanan indirimli tarifede de iyileştirmeye gidildiği belirtilen açıklamada, "Halihazırda 06.00–06.45 saatleri arasında uygulanan ve aylık yaklaşık 225 bin yolcunun faydalandığı indirimli tarife, yeni düzenlemeyle 06.00–07.00 saatleri arasına genişletilmiş; bu saatlerde tam bilet ücretinden 10 TL daha düşük bir tarife uygulanmasına karar verilmiştir. Önceki dönemde Ankara'da toplu taşıma ücreti yaklaşık 1 dolar seviyesindeyken, bugün dolar kuru 42 TL'ye ulaşmış olmasına rağmen Ankara'da ulaşım ücretleri hala bu seviyenin çok altında tutulmaktadır. Ayrıca trafik yükünün azaltılması ve çevreci ulaşım hedeflerimiz doğrultusunda elektrikli otobüs alım süreci devam etmekte; ücretsiz taşımaya yönelik yeni güzergahların belirlenmesine ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir" ifadeleri kullanıldı.