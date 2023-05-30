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Ankara'da Seçmenin Gündemi Ekonomi

Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferinin ardından Ankara'da seçmenin öncelikli gündem maddesi ekonomi. Bazıları alınacak yeni önlemlerle ekonominin desteklenebileceğini düşünürken bir kısım ise gidişattan umutsuz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferinin ardından Ankara'da seçmenin öncelikli gündem maddesi ekonomi. Bazıları alınacak yeni önlemlerle ekonominin desteklenebileceğini düşünürken bir kısım ise gidişattan umutsuz

Kaynak: DailyMotion.com / Ekonomi

Recep Tayyip Erdoğan Ekonomi Ankara Ekonomi Haberler

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