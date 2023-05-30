Ankara'da Seçmenin Gündemi Ekonomi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferinin ardından Ankara'da seçmenin öncelikli gündem maddesi ekonomi. Bazıları alınacak yeni önlemlerle ekonominin desteklenebileceğini düşünürken bir kısım ise gidişattan umutsuz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferinin ardından Ankara'da seçmenin öncelikli gündem maddesi ekonomi. Bazıları alınacak yeni önlemlerle ekonominin desteklenebileceğini düşünürken bir kısım ise gidişattan umutsuz
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023
Kaynak: DailyMotion.com / Ekonomi