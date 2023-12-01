Ankara'da Otobüsler Kış Lastikleriyle Donatıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te güvenli ve konforlu bir ulaşım için çalışmalarını sürdürüyor. EGO Genel Müdürlüğü, kent iç toplu taşımada hizmet veren bin 850 otobüsü, kış koşullarına hazırladı. 1 Aralık 2023 tarihinden itibaren başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde, otobüslerde bulunan yazlık lastikleri, Avrupa Birliği'nin kabul ettiği "kar kristali" sembolü bulunan vakumlu kış lastikleriyle değiştirildi.

EGO Genel Müdürlüğü, 1 Aralık 2023 tarihinden itibaren başlayacak olan kış lastiği uygulaması kapsamında Başkent genelinde hizmet veren bin 850 otobüsün lastiklerini kış lastikleri ile değiştirdi.

Araç Bakım Onarım Daire Başkanlığı'nın bölge müdürlüklerindeki atölyelerinde otobüslerde bulunan yaz lastikleri, Avrupa Birliği'nin kabul ettiği "kar kristali" sembolü bulunan vakumlu kış lastikleriyle aşama aşama değiştirildi. Ayrıca otobüslerin antifriz ve kalorifer bakımları gibi kışlık bakımları da yapıldı.

GÜVENLİ VE KONFORLU YOLCULUK

EGO Genel Müdürlüğü 1. Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürü Ali Arslan, Başkentlilerin kış aylarında da güvenli ve konforlu yolculuk yapmaları için tüm önlemlerin alındığını belirterek, "EGO Genel Müdürlüğü olarak, kent içi toplu taşımada kullandığımız 1850 adet toplu taşıma aracımızın yazlık lastikleri yerine vakumlu kışlık lastikleri ile değiştirdik. Bununla birlikte; antifiriz, klima, kalorifer bakımları gibi kışlık bakımların tamamını gerçekleştirdik. Aynı zamanda kış ayında yaşanabilecek olumsuz hava koşullarına önlem olarak, seyyar kurtarma aracımız ve acil müdahale araçlarımızın hepsini hazır halde bekletmekteyiz" dedi.