Ankara'da Moto Kurye ve Yük Taşımacı Esnafı Odası Kuruldu

Moto kurye ve yük taşımacı esnafı, Ankara Yük Taşımacılığını Destekleyici Hizmet Verenler Esnaf Odası'nı (AYTHESOD) kurdu. Odanın ilk Başkanı Ramazan Akpınar oldu.

Ankara Yük Taşımacılığını Destekleyici Hizmet Verenler Esnaf Odası (AYTHESOD) Kuruluş Genel Kurul Toplantısı, ANKESOB Abdullah Caner Toplantı Salonu'nda yapıldı. Moto kurye ve yük taşımacılığı esnafının kurduğu yeni odanın başkanlık seçimine tek liste ile gidildi. Yapılan oylamada Ramazan Akpınar oda başkanı seçildi.

Genel Kurul Divan Başkanı ve ANKESOB Başkanı Mehmet Yiğiner, "Ankara Yük Taşımacılığını Destekleyici Hizmet Verenler Esnaf Odası Kuruluş Genel Kurulu'nu gerçekleştiriyoruz. Öncelikle, Odamızın kuruluş sürecinde emeği geçen, katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum. Kuryelerimiz ve yük taşıyıcı esnafımız için böyle bir ihtisas odasına ihtiyaç vardı. Odamız, bir çatı altında esnafımızı birleştirerek, dayanışmayı sağlamak, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği ve koordinasyonunun geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, oda üyesi esnafın mesleki sorunlarını ortaya koymak ve çözümleri konusunda mücadele etmek amacıyla kuruldu. Odamızın kuruluşuyla birlikte inşallah Ramazan Akpınar ve yönetimi öncülüğünde birlik ve beraberlik içerisinde güzel hizmetler gerçekleştireceğine inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah" diye konuştu.

"SEKTÖR BÜYÜDÜKÇE SORUNLAR ARTTI"

Razaman Akpınar da konuşmasında şunları kaydetti:

"Pandemi süreciyle birlikte eve kapanma ve evden çalışma nedeniyle yemek başta birçok siparişe yetişmek üzere haliyle moto kurye hizmeti artarak beraberinde sorunlar ve ihtiyaçlar da getirmiştir. Bu sebepledir ki büyüyen meslek dalımızın bir odaya da ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Sektör büyüdükçe sorunlarımız da arttı. Öncelikle Odamızın kuruluşunun sektörümüz için, Ankaramız için hayırlı olmasını diliyorum. Meslek hastalıklarına yakalanma oranımız çok fazla. En ufak kazalarda dahi moto kuryeler başta olmak üzere çok ciddi yaralanmalar, hatta can kayıpları olmaktadır. Bu sebepten dolayı mesleğimizin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin az tehlikeli sınıftan tehlikeli veya çok tehlikeli sınıfa geçmesini talep ediyoruz. Ticari araç alımlarında ÖTV muafiyetinin genişletilmesini, motosiklet ve arabalı kuryeleri ve hafif ticarileri de kapsamasını istiyoruz. Pazarcı ve şehir içi yolcu ve yük taşımacılığı yapan esnaf gibi bizlerin de basit usul vergi sistemine bir an evvel geçirilmesini arzu etmekteyiz. Ayrıca bir çok mesleğin yönetmeliği olduğu gibi kuryeciliğin de bir yönetmeliğe ihtiyacı bulunmaktadır. Mesleğimizin itibar görmesi, her isteyenin denetimsizce, eğitimini ve MYK belgesini almadan, oda kaydını yaptırmadan kuryelik yapmasının ve de kayıt dışılığın önüne geçilmesi gerektiğinin dikkatle altını çizmek istiyorum. Odamız üyesi moto kuryelerin ve yük taşıyıcıların gelir güvencesi ve istihdam sürekliliği için çalışacağız."

Genel kurulda tek listeyle yapılan seçim sonucunda yönetim ve denetim kurulu üyeleri belirlendi. Yönetim Kurulu Ramazan Akpınar (Başkan), Sinan Ölçü, Mevlüt Sağlam, Nuriye Holta, Erhan Karaman, Furkan Yılmaz, Yunus Emre Özdemir'den; Denetim Kurulu da Mehmet Arabacı, Bayram Eren ve Kağan Vuruşkan'dan oluştu.