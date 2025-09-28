Ankara'da Meslek Liseleri İçin Üretken Yapay Zeka Eğitimi

Ankara Sanayi Odası (ASO) 35. Bilgisayar Yazılımları Sanayi Meslek Komitesi'nin girişimiyle, meslek liselerinde görev yapan bilişim teknolojileri öğretmenlerini geleceğin teknolojilerine hazırlamak amacıyla "Üretken Yapay Zeka Eğitimi" verilecek.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) işbirliğiyle 1-2 Ekim'de gerçekleştirilecek eğitim programı ile meslek liselerindeki bilişim bölümü şeflerinin, üretken yapay zekayı güvenli, etik ve Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uyumlu şekilde sınıf ortamlarına entegre edebilmeleri hedefleniyor.

Öğretmenlere eğitim sonunda, yapay zeka tabanlı ders içerikleri, proje planları ve atölye çalışmaları geliştirme becerisi kazandırılacak. Böylece öğrencilerin hem teknolojiye uyum sağlaması, hem de yaratıcı projelerle, geleceğe hazırlanmasına olanak tanınacak.

100 bilişim teknolojileri öğretmeni eğitime katılacak

Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı meslek liselerinde görev yapan 100 bilişim teknolojileri öğretmeni, BTK Akademi'nin uzman eğitmen kadrosuyla eğitim alacak.

Katılımcılar, en güncel yapay zeka uygulamalarını deneyimleme fırsatı bulurken, aynı zamanda bu teknolojileri derslerinde kullanabilecekleri pratik yöntemlerle tanışacak.

"Her türlü desteği vermeye devam edeceğiz"

Açıklamada, eğitim programı hakkında değerlendirmelerine yer verilen ASO Başkanı Seyit Ardıç, gençlerin nitelikli eğitim almasının Türkiye'nin geleceği açısından kritik önem taşıdığına işaret etti.

Ardıç, sanayinin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmede meslek liselerinin stratejik bir rolü olduğuna dikkati çekerek, "Öğretmenlerimizin çağın teknolojilerini yakından takip etmeleri, öğrencilerine aktarmaları ve gençlerimizi geleceğe hazırlamaları için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Üretken yapay zeka eğitimi de bu anlayışımızın somut bir yansımasıdır." ifadelerini kullandı.