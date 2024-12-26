Üye Girişi
Haberler
Narin Güran davasında savcı mütalaasını açıkladı, duruşma salonu karıştı
Savcı mütalaasını açıkladı, duruşma salonu karıştı
Narin'in babasından kafa karıştıran sözler: Bir insan koltuğundan olmasın diye bir aile mahvedildi
"Bir insan koltuğundan olmasın diye bir aile mahvedildi"
Anne Yüksel Güran'ın avukatı özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda PSA bulundu
Tüm aileden özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda bulundu
Merkez Bankası 22 ay sonra ilk kez faiz indirdi
Merkez Bankası, 22 ay sonra ilk kez faiz indirdi

Ankara'da Marketlerde Fahiş Fiyat Denetimi: 2.8 Milyon Lira Ceza

Ankara'da Marketlerde Fahiş Fiyat Denetimi: 2.8 Milyon Lira Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığına bağlı ekipler, asgari ücretin artışını bahane ederek haksız fiyat artışı yapan marketlere yönelik denetimlerde 2.8 milyon lira ceza uyguladı. Ülke genelinde yapılan denetimlerde toplam 102 bin üründe mevzuata aykırılık tespit edildi.

Ankara İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, asgari ücretin belirlenmesinin ardından marketlerde etiket ve fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığına bağlı ekipler, ulusal ve yerel zincir marketlerde fiyat etiketi, fahiş fiyat artışı ve haksız kazançla ilgili denetimlerini 81 şehirde gerçekleştirmeye devam ediyor. Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri tarafından asgari ücretin artışını bahane ederek haksız fiyat artışı yapılıp yapılmadığı denetlendi. Denetimlerde 81 ilde toplam bin 283 markette 102 bin 590 ürün incelenerek, bu ürünlerden bin 403'ünde mevzuata aykırılık tespit edildi. Tespit edilen ihlaller sonucunda toplam 2 milyon 830 bin 897 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca 763 firma hakkında haksız fiyat artışı şüphesiyle işlem başlatıldı. Bu firmaların savunmaları ve ilgili belgelerinin Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edilmesinin ardından yapılacak haksız fiyat artışı denetimi sonuçlarının incelenmesi neticesinde ilgili işletmelere 1 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Denetimlerde en yoğun çalışmalar İstanbul, Antalya ve Ankara illerinde gerçekleştirilirken, İstanbul'da 201, Antalya'da 117 ve Ankara'da 57 market denetlendi. Bu çerçevede Antalya'da 25 bin 258, İstanbul'da 20 bin 21 ve Ankara'da 19 bin 826 ürün incelendi. Yapılan denetimlerde ihlallerin en fazla tespit edildiği iller İstanbul, Ankara ve Elazığ olurken; en yüksek miktarda para cezası İstanbul, Ankara ve Bursa'da uygulandı. Hakkında haksız fiyat artışı şüphesiyle işlem başlatılan firmaların en yoğun olduğu iller ise İstanbul, Ankara ve Antalya oldu.

"Cezalar Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından veriliyor"

Denetimler sırasında açıklamalarda bulunan Ankara Ticaret İl Müdür Vekili Elif Tan, "Ankara genelinde zincir ve yerel marketlerde haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi denetimlerimiz en yoğun şekilde devam ediyor. Kontrol ettiğimiz ürünler içerisinde temel gıda ürünleri, meyve-sebze, temel gıda ürünleri gibi ürünler yer alıyor. Bir uygunsuzluğa rastladığımız zaman da idari yaptırım uyguluyoruz. Her bir ürün için 2 bin 200 lira idari yaptırım uyguluyoruz. Bu fiyat etiketi denetimleri için de geçerli. Haksız fiyat artışıyla ilgili denetimlerimizde geçmişe yönelik ürünün 3 aylık faturalarını talep ediyoruz. Şüpheli bir durumda bunu Ticaret Bakanlığımıza gönderiyoruz. Cezalar Bakanlığımız bünyesinde kurulan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından veriliyor" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacak! İşte yeni takımı
img

"Bir insan koltuğundan olmasın diye bir aile mahvedildi"
img

Cezaevinde çıkan isyanda yüzlerce mahkum böyle firar etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Azerbaycan: Yolcu uçağını Rus füzesi düşürdü
Faciada oklar tek bir ülkeyi gösteriyor: Füzeyle düşürdüler
Kredi kartıyla sigara satışında yeni dönem
Kredi kartıyla sigara alanlar dikkat! Cezası çok ağır
Çin'in 6. nesil savaş uçağı ilk kez havalandı
İlk kez havalandı! Çin'den düşmanlarına büyük gözdağı
Suriye'de 3 şehri yangın yerine çeviren tehlikeli söylenti
Suriye'de 3 şehri yangın yerine çeviren tehlikeli söylenti
Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu
Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu
Narin cinayeti duruşmasında tanık çoban ağlama krizine girdi
Duruşmada ağlama krizine giren çoban, ısrarla tek bir şey söyledi

Son Dakika Haberleri

KOSKİ Konya su kesintisi! 26-27 Aralık Akşehir, Ereğli, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İnci Taneleri 28. bölüm tek parça full HD izleme linki İnci Taneleri 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? BUSKİ Bursa su kesintisi! 26-27 Aralık Gemlik, Mudanya, İnegöl su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Serik, Manavgat, Konyaaltı 26-27 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İnci Taneleri CANLI izle! 26 Aralık İnci Taneleri 28. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! Adana ASKİ su kesintisi! 26-27 Aralık Ceyhan, Sarıçam, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 26-27 Aralık Ödemiş, Menemen, Kiraz su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 26-27 Aralık Kalecik, Çankaya, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Narin Güran davası PSA nedir, PSA ne demek? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 26 Aralık günün maçları nereden izlenir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.