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Ankara'da Market ve Restoranlarda Fahiş Fiyat Denetimi

Ankara'da Market ve Restoranlarda Fahiş Fiyat Denetimi
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Ankara İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, market ve restoranlarda etiket kontrolleri ve fahiş fiyat denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerde, ürünlerin raf fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığı kontrol edildi, haksız fiyat artışları hakkında belge gönderildi.

Ankara İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, market ve restoranlarda etiket ve fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığına bağlı ekipler, ulusal ve yerel zincir marketlerde fiyat etiketi, fahiş fiyat artışı ve haksız kazançla ilgili denetimlerini 81 şehirde gerçekleştirmeye devam ediyor. Ekipler, denetim yaptıkları marketlerde aldıkları temel gıda maddelerinin geçmişe yönelik alış ve satış faturalarını inceliyor. Görevliler, fahiş fiyat artışı yapıldığından şüphelendikleri ürünlerle ilgili belgeleri Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderiyor. Kurul, söz konusu ürünler hakkında fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığını inceleyerek, cezai işlem uygulanıp uygulanmayacağına karar veriyor. Bakanlığa bağlı ekipler, ürünlerin raf fiyatı ile kasa fiyatı arasında bir fark olup olmadığını da kontrol ediyor. Kafe ve restoranlarda yapılan denetimlerde ise müşterinin tercih ettiği pişmiş et ürününün gramajının menüde ifade edilen miktarda olup olmadığı kontrol ediliyor.

"Denetimlerimize düzenli bir şekilde devam etmekteyiz"

Ankara İl Ticaret Müdürlüğüne bağlı ekipler, sabah saatlerinde Çankaya'nın Beytepe semtinde bulunan zincir bir market ve restoranda denetim gerçekleştirdi. İl Ticaret Müdürü Elif Tan, denetimlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Yerel, ulusal, zincir marketlerde özellikle temel gıda maddelerine yönelik haksız fiyat artışıyla ilgili denetimlerimize yoğun ve düzenli bir şekilde devam etmekteyiz" dedi.

Tan, "Döner, iskender, hamburger gibi ürünlerin satışının yapıldığı kafeterya, restoran, lokantalarda tarife ve fiyat listelerinde döner ve hamburgerler için pişmiş etin, pişmiş köftenin gramaj bilgisine ayırt edici özellik olarak yer verilip verilmediğinin denetimini gerçekleştirdik. Tarife ve fiyat listelerinde eksiklik olduğunda tutanak tutarak, idari ceza uyguluyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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