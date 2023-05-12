Ankara'da Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 160 konut hak sahiplerine teslim edildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında yapımı tamamlanan 160 konut hak sahiplerine teslim edildi. Törende konuşan Başkan Mansur Yavaş, "Allah sevdiklerinizle hep birlikte kazasız belasız oturmayı nasip etsin. Maalesef bizden önceki dönemin öncelikleri başka yerler olmuş, milletin parasını götürüp çöp projelere yatırmışlar. Halkın sağlığını, halkın canını öncelemek belediyenin asli yapması gereken görevlerdir" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından yaşama geçirilen 'Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi' kapsamında yapımı tamamlanan 160 konut hak sahiplerine teslim edildi. Törende konuşan Başkan Mansur Yavaş, "Allah sevdiklerinizle hep birlikte kazasız belasız oturmayı nasip etsin. Maalesef bizden önceki dönemin öncelikleri başka yerler olmuş, milletin parasını götürüp çöp projelere yatırmışlar. Halkın sağlığını, halkın canını öncelemek belediyenin asli yapması gereken görevlerdir" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi ilk etabında bulunan 782 konut ve ticaret alanının inşaat çalışmaları sürerken, söz konusu etapta yapımı tamamlanan 160 konut noter huzurunda düzenlenen kura töreni ile hak sahiplerine teslim edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'ndaki kura törenine ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın yanı sıra ABB bürokratları ve hak sahipleri katıldı.

160 hak sahibinin dairelerini belirlemek için katıldığı kura çekilişinden önce konuşan Başkan Yavaş, şunları söyledi:

"HAZİRAN-TEMMUZ AYLARINDA 622 HAK SAHİBİNE DAHA TESLİM EDECEĞİZ"

"Bildiğiniz gibi iş başına geldiğimizde belediye 15 yıldır hak sahiplerine konutlarını bir türlü verememişti. Ben de devlette devamlılık esası gereğince bir an evvel çalışmaların yapılmasını söyledim. Bu kentsel dönüşümü belediye yapmasına rağmen sürekli olarak mimarlar ve şehir plancıları odaları bize göre çok basit sebeplerle sürekli davalar açıyordu. En büyük sorunlardan birisi de budur. Şu anda bu kuralar çekiliyor. İnşallah haziran-temmuz aylarında da 622 hak sahibine daha teslim edeceğiz. Bine yakın konutluk sosyal projemiz var. Onu da yakınlarınıza duyurabilirsiniz. Sabit fiyatlarla satışa çıkaracağız onun da temeli bu sene içerisinde atılacak. Onu da PORTAŞ şirketimiz yapacak. Hak sahibinin birçoğuna hakkını vermiş olacağız.

"MİLLETİN PARASINI ÇÖP PROJELERE YATIRMIŞLAR"

Maalesef belediye hep bu işleri aksatmış sizlere, çok hızlı bir şekilde tamamlayıp evlerde oturacaksınız, diye söz vermiş. Ama maalesef belediye bugüne kadar 3 katrilyon kira parası ödedi. Bu ne belediyeye yaradı ne de hak sahiplerine yaradı. Biz bir an evvel belediyenin söz verdiği borcundan kurtulması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Allah sevdiklerinizle hep birlikte kazasız belasız oturmak nasip etsin. Doğal gaz abonelikleri yapılıyor şu anda. Kura çektikten sonra daireleri görebilirsiniz. Tekrar hayırlı uğurlu olsun, hakkınızı helal edin. Maalesef bizden önceki dönemin öncelikleri başka yerler olmuş, milletin parasını götürüp çöp projelere yatırmışlar. Halkın sağlığı, halkın canını öncelemek belediyenin asli yapması gereken görevlerdir."

Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanı Hüseyin Gazi Çankaya ise şöyle konuştu:

"Kura çekilişimiz, 2008 yılında başlayan Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 5. etapta kalıyor. Toplam 14 bin sözleşme yapılıp 2019 yılına kadar 4 bin 500 yani 3 bin konutun teslimi edildiği 9 binden fazla konutun dönemimizde yapılmak durumunda kaldığı bir projeden bahsediyoruz. Ekonomik krize ve pandemiye rağmen şu anda 4 bin 59 adet konutumuzun inşaatı devam ediyor. İlk aşamada 782 konuttan biten 3 blokluk 160 konutun kurasını çekiyoruz. Yaklaşık 150 milyon gibi bir maliyet var, 3 blokta 160 konutumuza harcadığımız maliyet. Geriye kalan etaplarda ise 4 bin 59'nu, inşallah bu yılın sonuna kadar tamamlayıp teslim edeceğiz."

100 METREKARELİK 160 KONUTUN ÇEKİLİŞİ YAPILDI

Yapımı tamamlanan 3 bloktaki 160 konut için hak sahipleri çekilişe katıldı. 100 metrekare büyüklüğündeki konutlar için çekilişte hak sahiplerine bodrum ve zemin kattaki daireler verilmedi. ABB iştiraklerinden PORTAŞ, Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanının 4, 5, 6 ve 7. etaplarında yapımına başladığı 4 bin 59 konutun imalatına da devam ediyor. Dutluk ve Derbent mahallerindeki konutlar ise haziran ayında hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacak.

MAMAKLILARDAN BAŞKAN YAVAŞ'A TEŞEKKÜR

Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında yapımı tamamlanan konutlara kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Mamaklılar duygularını ve düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

İlimdar Açık Yıldız: "12-13 yıldır bekliyorduk kentsel dönüşüm projesini… Yapanlardan, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Gerçekten büyük bir iş başardılar, çok mutluyuz."

Zeliha Koca: "15 senedir bu anı bekliyordum. Bugün kurada ismim çıktı. Evimi kavuştum. Çok mutluyum."

Medine Saraçoğlu: "Ümidimi kesmiştim neredeyse. 15 sene sonra ismim çıktı çok mutlu olduk. Mansur Bey'e sonsuz teşekkür ediyorum."

Yılmaz Çevikarslan: "Duygularımı tarif edemiyorum çünkü 15 yıldır bekliyordum. Mağdur olmuştuk. En sonunda evimiz çıktı. Çok sevindik. Bu evleri yapıp bitirdiği için de Mansur Yavaş Başkanımıza teşekkür ediyorum."

Hayrullah Akyer: "Mansur Başkanımız bu işe el attı ve bütün hak sahiplerine evlerini vermeye başladı. Uzun süredir bu anı bekliyordum. Bugün kurada ismim de çıktı çok mutluyum."

Mehmet Yılmaz: "15 yıllık bir mağduriyetimiz vardı. Sonunda bitti. Mansur Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Derbent Mahalle Muhtarı Ekrem Yalçınkaya: "15 senedir beklediğimiz bir gün. Mansur Başkanımız seçimin ertesi günü yani 2019 yılında bana şu sözü vermişti: 'Muhtarım ben Derbent'te ve Mamak'ta bu kentsel dönüşümü başlatacağım' demişti. Mansur Başkanımız verdiği sözü yerine getirdi. Ona çok teşekkür ediyorum."