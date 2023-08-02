Ankara'da kurulacak Medikal OSB, savunma sanayisindeki başarıyı sağlığa taşımayı hedefliyor

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Derneğinin girişimleriyle Ankara'da kuruluş çalışmaları başlatılan Medikal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ), Türkiye'nin savunma sanayisinde yakaladığı "yerli ve milli üretim" başarısını sağlık sektörüne taşımayı hedefliyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Derneği tarafından yürütülen Medikal İhtisas OSB kurma çalışmalarına Ankara Üniversitesi de destek veriyor. Bölgenin, Ankara Üniversitesinin sahip olduğu alanlardan birinde kurulması için planlama çalışması yapılıyor. Kurulacak bölgede medikal sektörü firmalarının yanı sıra üniversiteler ve araştırma merkezlerinin de faaliyet göstermesi planlanıyor. Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisinde yakaladığı başarının, burada yürütülecek çalışmalarla sağlık sektörüne de taşınması, medikal ürünlerin yerli ve milli olarak üretilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, STK'ler, ilgili kurum ve kuruluşlarla da çalışmalar sürdürülüyor.

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Derneği Başkanı Fatin Dağçınar, AA muhabirine, Medikal İhtisas OSB kurulması çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Projenin önemine işaret eden Dağçınar, medikal sektörünün en az savunma sanayisi kadar stratejik bir alan olduğunu söyledi. Dağçınar, dünyadaki sağlık teknolojileri takip edilerek bunlara katkı sağlanması açısından birliktelik gerektiğini belirterek, "Böylece sağlık hizmet sunucularının ve hastaların yeni teknolojilerden yararlanması sağlanacaktır." dedi.

Projeyle sanayi, üniversite, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşlarının bir arada olmasını hedeflediklerini dile getiren Dağçınar, "Kurmayı düşündüğümüz Medikal İhtisas OSB'de sadece firmalar değil, üniversiteler de olacak. Üniversitelerin medikal alanla ilgili faaliyet yürüten bölümleriyle eğitim ve araştırma hastanelerinin uygulama merkezleri, onaylanmış kuruluşlar, akredite olmuş laboratuvar ve test merkezlerinin yanı sıra ortak üretim alanları bulunacak." diye konuştu.

Sektörde ortak üretim alanlarının önem taşıdığını belirten Dağçınar, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu alanda kurulacak OSB'mizde akademisyenlerin, sağlık profesyonellerinin tasarladıkları ürün ve projeleri firmalarla bir araya getireceği teknoloji transfer ofislerinin olması, prototipleme merkezimizde üretilen ürünlerin gerekli testleri yapıldıktan sonra klinik çalışmalarının gerçekleşebileceği ortamların hazırlanması, çıkan ürünlerin belgelendirilmesi, fikri ve sınai haklarının korunması ve seri üretime geçilmesi, yurt içi ve dışına satışının OSB'mizdeki uzman ofisler tarafından yapılmasının desteklenmesini de planlıyoruz. Şimdiye kadar başarıyla tamamladığımız 3 uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi (UR-GE) ve devam ettiğimiz 4'üncü UR-GE projemizden elde ettiğimiz tecrübeyle uluslararası alanda da firmalarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu projelerle firmaların ve paydaşların ortak hareket etmesinin verimliliğini görmüş olduk. Dolayısıyla bir firmanın kendi başına yapacağı çalışmaların, planlanan OSB'deki ortak üretim alanlarında yapılması, bölgedeki diğer paydaşlarla birlikte bir sinerji üretecektir."

Bölgede en az 250 firmanın toplanması öngörülüyor

Söz konusu proje fikrinin uzun zamandır çeşitli kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşıldığını söyleyen Dağçınar, "Ankara Üniversitesi bu konuya ilgi gösterdi. Şu an Ankara Üniversitesi ile projeyi gerçekleştirme noktasında bir planlama aşamasındayız. Proje planlandığı gibi gerçekleşirse Ankara Üniversitesinin sahip olduğu alanlardan birinde yapılacak. Biz burada (Medikal İhtisas OSB) sadece Ankara değil, Türkiye'den tüm medikal firmalarını görmeyi istiyoruz. Buranın hem ülke insanımızın ihtiyaçlarının karşılanması hem de katma değerli teknolojik ve yenilikçi ürünlerin üretilmesi açısından çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu konuda da devletimizin desteğini bekliyoruz." dedi.

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi çatısı altında 120 firma bulunduğunu dile getiren Dağçınar, kurulması planlanan OSB'ye yaklaşık 100 firmanın daha başvuru yapabileceğini, böylelikle bölgede en az 250 kadar firmanın toplanmasını öngördüklerini bildirdi.

Amaç, yeni teknolojilere odaklanmak

Dağçınar, dünyada üretilen milyonlarca medikal ürün olduğuna işaret ederek, "Kurulması planlanan OSB'de, yeni teknolojilere adapte olan AR-GE çalışmaları yapılarak inovatif ürünlerin tasarlanması ve üretimiyle aynı zamanda var olan medikal ürünlerin geliştirilmesi amaçlanıyor. Bunların arasında giyilebilir ve yapay zeka teknolojileri gibi yenilikçi alanlarda dünyada öne çıkmak da hedefleniyor. Halihazırda üretilen ürünlerin de teknolojiye adapte olmuş versiyonlarının geliştirilmesi planlanıyor." diye konuştu.

Türkiye'nin bilişim teknolojilerindeki gelişmeleri yakından takip etmesinin önemli olduğunu vurgulayan Dağçınar, şunları kaydetti:

"OSTİM kümelerimizden olan Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesinin de içinde olduğu 5G sistemiyle ilgili çok büyük gelişmeler olacak. 5G sisteminin getirdiği yüksek hızlı data akışının avantajını kullanarak ülkemizdeki nüfusa hastalanmadan önce teşhis konulması noktasında birtakım projelerimiz var. Akıllı sensörler aracılığıyla hastaların bilgilerinin toplanması, bunların internet vasıtasıyla belli merkezlere ulaştırılması, hastalığın teşhisinin konulmasının uzaktan sağlanması, tedavi için gerekli önlemlerin alınması, ayrıca bu bölgede oluşabilecek aynı türdeki sıkıntıların bir yapay zeka tarafından işlenerek gerekli bilgilendirmelerin yapılması, bilgilerin saklanması, daha sonra bu bölgede oluşan hastalıkların incelenerek bunların sebeplerinin araştırılması gibi birçok aşama, teknoloji gerektiren fakat bütün medikal firmaların daha işin başında olduğu bir alan. Dolayısıyla bizim amacımız, Türkiye'nin ihtiyacı olan stratejik ürünlerin ülkemizde üretilmesini sağlamak ve firmalarımızın yeni teknolojileri geliştirerek kullanmasına olanak tanımak. Aksi takdirde sadece yurt dışındaki firmaların ürünlerinin bir klonu yapılmış olur, biz bunu istemiyoruz."

Sektör, "Sağlık Endüstrileri Başkanlığı"na ihtiyaç duyuyor

Dağçınar, söz konusu OSB'nin hayata geçirilmesiyle "yeşil dönüşüm" çalışmalarının da göz önünde bulundurulacağını belirterek, "Biz zaten uzun zamandır OSTİM çatısı altında yeşil dönüşüm konusuyla ilgili çalışıyoruz. Dolayısıyla yeni kurulacak OSB'mizde bu konu da gündemimizde olacaktır." ifadesini kullandı.

Türkiye'de sağlık sektöründe "üst akıl" olma niteliğine sahip bir Sağlık Endüstrileri Başkanlığı kurularak faaliyete geçmesi gerektiğini söyleyen Dağçınar, "Firmalarımızın medikal ürünlerinin fikir aşamasından üretimine, klinik çalışmalarından belgelendirilmesine, satışından pazarlamasına kadar destek olacak kolaylaştırıcı bir makamın olması ve bu makam tarafından yerlileştirme ve millileştirme gibi önemli konuların koordine edilmesini oldukça önemli buluyoruz." dedi.