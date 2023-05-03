Ankara'da Keçiören Metrosu uzatılacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Başkentte işler ray'ında" sloganıyla duyurduğu yeni metro projeleri için çalışmalar sürüyor. EGO Genel Müdürlüğü, 5 kilometre ve 4 istasyondan oluşması planlanan "M4 Hattının Şehitler-Forum Raylı Sistem Uzatma Hattının Uygulamaya Esas Kesin Proje İşi" kapsamında sondaj çalışmalarına başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte raylı sistem ağını genişletecek projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Artan nüfus yoğunluğu ve araç sayısının oluşturduğu trafik sıkışıklığının giderilmesi amacıyla harekete geçen EGO Genel Müdürlüğü, Keçiören Metrosu'nun uzatılması projesi kapsamında "M4 Hattının Şehitler-Forum Raylı Sistem Uzatma Hattının Uygulamaya Esas Kesin Proje İşi" kapsamında sondaj çalışmaları başladı.

"PROJE ONAYLANDIKTAN SONRA YAPIM İHALESİNE GEÇİLECEK"

Sondaj çalışmalarının başladığını Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımla duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Keçiören Metrosu'nu Forum'a uzatacak hat için sondaj çalışmalarına başladık. 5 kilometreden ve 4 ayrı istasyondan oluşacak metro hattımızın projesi onaylandıktan sonra zaman kaybetmeden yapım ihalesine geçilecek" dedi.

30 SONDAJ NOKTASI BELİRLENDİ

M4 Hattını Şehitler'lerden Forum'a kadar uzatacak 5 kilometrelik yeni hat, 4 ayrı istasyondan oluşacak.

Proje kapsamında 'Ulaşım Ana Planı' öngörülerinde yer alan Şehitler-Forum hattı, kentin kuzey yönünde işletilen Keçiören hattının son istasyonu olan Şehitler'den başlayarak depo sahasının yer alacağı Forum bölgesine uzatılacak. Yeni hat, Sanatoryum Hastanesi, Ufuktepe ve Ovacık bölgelerine hizmet verecek.

Güzergah ve istasyon projelerinin hazırlanması için zemin etüdü ve sondaj çalışmalarına başlanırken, 30 sondaj noktası da belirlendi. Güzergah üzerinde her 250 metrede bir adet olmak üzere 21-81 metre arası değişen derinliklerde sondaj çalışmasının yapılması planlanıyor.

"İLK AŞAMADA ULAŞIM ETÜTLERİ YAPILDI"

Gerçekleştirilen zemin sondaj çalışmalarını yerinde inceleyen EGO Genel Müdür Yardımcısı Emin Güre, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yıl 3 adet raylı sistemle ilgili proje ihalesi yaptık. Bunlardan birincisi Kızılay- Dikmen hattı, ikincisi Koru İstasyonu'nun Bağlıca ve Yaşamkent uzatması, üçüncüsü de Keçiören hattının Şehitler'den Forum'a kadar uzatılması ihaleleriydi. İlk aşamada ulaşım etütleri, zemin ile ilgili çalışmaları yapıldı. Bugün geldiğimiz aşamada da sondaj çalışmalarımızı yapıyoruz. Sondaj çalışmaları bittikten sonra da artık projeyle ilgili bayağı mesafe kat edilmiş olacak. Bildiğiniz gibi raylı sistemler şehir içi ulaşımın en önemli unsurlarından birisi çünkü yer üstü ulaşımdan etkilenmiyor. Bilakis yer üstü trafiği, yer altına aldığı için pozitif etki yapmış oluyor. Umarım her şey yolunda gider ve en kısa sürede bu hatlarımızı Ankaralı hemşehrilerimizin hizmetine sunarız. Bu aşamada da Sayın Başkan'ımız Mansur Yavaş'a verdiği her türlü destek için çok teşekkür ediyorum."