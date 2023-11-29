Ankara'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda, 6,5 milyon TL değerinde kaçak çay ve nargile tütünü ile malzemesi ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara'da Kaçak Çay ve Nargile Operasyonu: 6,5 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

ANKARA'da jandarma ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda, 6,5 milyon TL değerinde kaçak çay ve nargile tütünü ile malzemesi ele geçirildi.

Altındağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir depoya düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan; 40 ton açık çay, 293 bin adet poşet çay, 15 bin 300 değişik markalarda çay ambalaj poşeti, 2 hassas terazi ve 1 torba dikiş makinesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yine Altındağ ilçesinde bulunan başka bir iş yerine düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon TL olan; 1 ton 368 kilogram nargile kömürü, 10 kutu nargile tütünü, 6 elektronik sigara ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.