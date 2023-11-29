Ankara'da İş Dünyası Federasyonlarının Genel Kurulları Yapıldı

Ankara'da faaliyet gösteren ve Türk ekonomisine katkı sağlayan iş dünyası federasyonlarının genel kurulları yapılarak, yeni yönetimleri oluşturuldu.

Ankara'da faaliyet gösteren ekonomik sivil toplum kuruluşları, Ankara İthalat ve İhracat Federasyonu, Ankara Dış Ticaret Federasyonu, Ankara Ekonomik ve Kalkınma Federasyonu, Ankara Tarım ve Kırsal Kalkınma Federasyonu, Ankara Enerji ve Madencilik Federasyonu ile Ankara Sanayi ve Teknoloji Federasyonu'nun olağan genel kurulları yapıldı. Ankara'da federasyonların merkezlerinde geniş katılımlı olarak genel kurullarda yapılan seçimlerde, Ankara İthalat ve İhracat Federasyonu Başkanlığı'na Hilal Amil, Ankara Dış Ticaret Federasyonu Başkanlığı'na Şener Koçak, Ankara Ekonomik ve Kalkınma Federasyonu Başkanlığı'na Mehmet Arslan, Ankara Tarım ve Kırsal Kalkınma Federasyonu Başkanlığı'na Süleyman Biçer, Ankara Enerji ve Madencilik Federasyonu Başkanlığı'na Abdullah Arslan, Ankara Sanayi ve Teknoloji Federasyonu Başkanlığı'na Mustafa Gültekin seçildi.

İş dünyasını temsilen çalışmalar yaparak ülke ekonomisine katkı sağlayan federasyonların genel kurullarında her bir federasyon için 300 delege oy kullanırken, seçilen federasyon başkanları tüzel kişilik olarak bağlı bulundukları Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Merkezi'ne ve SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu'na bağlılıklarını bildirdi. SANKON Genel Merkezi'ne bağlı diğer illerde bulunan federasyonların genel kurullarının yapılmasına devam edildiği açıklandı. - İSTANBUL