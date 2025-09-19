Ankara'da İGEF'25 İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı Gerçekleşti

Ankara Ticaret Odası (ATO), bu yıl ikinci kez düzenlenen İGEF'25 İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı'na katılım sağladı.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, İGEF'25'in açılışına, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal ve ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay katıldı.

ATO Congresium'da bu yıl ikincisi gerçekleştirilen programda, oda tarafından geliştirilen ve 2025 Dünya Odalar Yarışması'nda, "En İyi Oda İnovasyonu Projesi" kategorisinde dünya birincisi olan yapay zeka destekli sohbet robotu "ATONET Akıllı Asistan", açılan stantta yer aldı.

"Ankara savunma ve havacılık şirketleriyle öne çıkıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, güvenlik ve savunma sanayisi alanındaki gelişmişlik düzeyinin ülkelerin iç ve dış güvenliği, bölgesel istikrar ve ekonomik kalkınma açısından önemli olduğunu belirtti.

Türkiye'nin savunma sanayisinde 2002 yılının, milat olarak kabul edilebileceğinin altını çizen Aktay, şunları kaydetti:

"O yıllarda, savunma sanayimizde yerlilik oranı yüzde 20'ler düzeyindeydi. Bugün geldiğimiz noktada yerlilik oranı, yüzde 80'leri aşıyor. Ankara gerek savunma, gerekse havacılık şirketleriyle öne çıkıyor. Şehrimizdeki savunma sanayisi kuruluşları, dünyanın en büyük savunma sanayi kuruluşları listesine girmeyi başarıyor. Savunma sanayimiz ve güvenlik birimlerimizin kullandığı silah ve ekipmanlardaki yerli ve millilik oranındaki artış, sektördeki yerli firmalarımızın gücü bizleri gururlandırıyor."

Aktay, İGEF'25'in Ankara'da yapılıyor olmasının önemine işaret ederek, fuara bu yıl çok sayıda yerli ve yabancı markanın katıldığını aktardı. Fuarın sadece bir ürün tanıtımı değil, güvenlik teknolojilerinde ortak akıl oluşturmanın zemini olduğunu vurgulayan Aktay, gelecek yıl fuara daha fazla katılımın sağlanması için her türlü desteği vereceklerini belirtti.