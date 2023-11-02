Ankara'da bir iş yerinde ele geçirilen 27 bin 760 adet kaçak kozmetik ürün, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi deposunda sergilendi. Operasyonda 4 milyon 250 bin lira değerindeki kaçak malzemeler bulundu.

Ankara'da Ele Geçirilen 4 Milyon 250 Bin Lira Değerindeki Kaçak Kozmetik Ürün Sergilendi

Ankara'da ele geçirilen 4 milyon 250 bin lira değerindeki kaçak kozmetik ürünleri emniyette sergilendi

ANKARA - Ankara'da bir iş yerinde ele geçirilen 4 milyon 250 bin lira değerindeki 27 bin 76 adet kaçak kozmetik ürün, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi deposunda sergilendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, yurda yasadışı yollarla getirilen ve yasal satış görünümü verilerek piyasaya sürülmesi planlanan kozmetik ürünlerin saklandığı iş yerine baskın düzenledi. Çankaya'da söz konusu adrese düzenlenen operasyonda 27 bin 76 adet kaçak kozmetik ürün ele geçirilirken, A.O. isimli şahıs gözaltına alındı. 4 milyon 250 bin lira değerindeki kaçak malzemeler, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi deposunda sergilendi.