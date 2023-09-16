Ankara'da düzenlenen AGROTEC Tarım Fuarı devam ediyor

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen 26. AGROTEC Uluslararası Tarım Fuarı, tarım sektörüne yönelik ürünler ve gelişmelerin sergilendiği bir platform olarak devam ediyor. Fuarda, tarımsal ilaçlamada kullanılan dronlar da dikkat çekiyor. Ziyaretçiler, dronların sağlayacağı faydalar hakkında bilgilendiriliyor.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen 26. AGROTEC Uluslararası Tarım Fuarı devam ediyor.

Gölbaşı Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilen fuarda, tarım sektörüne yönelik ürünler ve gelişmeler katılımcılara sunuluyor.

Fuarda dikkati çeken ürünlerin başında ise tarımsal ilaçlamada kullanılan dronlar geliyor. Ürünün tanıtımı yapılan stantlara yoğun ilgi gösteren ziyaretçiler, dron ve sağlayacağı faydalarla ilgili bilgilendiriliyor.

Fuarıda stant açan Shark Havacılık Satış Müdürü Gürhan Ünses, AA muhabirine, en iyi teknolojik ürünleri çiftçinin hizmetine sunmak için araştırma yaptıklarını, bu kapsamda zirai ilaçlamada kullanılan dronları fuarda tanıtarak satışını yaptıklarını söyledi.

Ünses, ürünlerinin "çiftçi dostu" olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Zirai insansız hava araçlarının en büyük faydaları özellikle çiftçilerimizin zirai ilaçlama anlamında yaşadıkları bazı sorunları, verim kayıplarını, kullanmış oldukları zirai ilaçlama ekipmanları ve traktörlerinin arazideki dezavantajlarını ortadan kaldırdı. Onlara büyük kolaylıklar sağlıyor. Çiftçimiz çok ciddi manada su tüketimi yapıyor ilaçlama yaparken. Bu insansız hava araçları ve zirai ilaçlama araçlarıyla biz bunu yüzde 95 azaltmaktayız. Onlar bir dönüme 80-90 litre su kullanırken zirai ilaçlama dronlarının teknik alt yapıları, kullandıkları teknolojiler ve ekipmanlarının yardımıyla biz dekara 1,5-2 litre su tüketimi yapmaktayız."

Ünses, Türkiye'de tarımsal ilaçlamada dron kullanımının yaygınlaştığını kaydetti.

Fuarı düzenleyen Info Uluslararası Fuarcılık Genel Müdürü Leyla Yiğit Aras ise yeni teknolojileri çiftçiye ve tarım üretimine kazandırmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Fuara ilginin yoğun olduğunu aktaran Aras, "Fuar sonuna kadar 100 bin misafirimizi ağırlamayı planlıyoruz." dedi.

Gölbaşı Belediyesi ev sahipliğinde 200 firma ve 500'ü aşkın markanın yer aldığı fuar, yarın sona erecek.