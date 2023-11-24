Ankara'da Cuma İndirimleri Nedeniyle Alışveriş Merkezinde Uzun Kuyruk Oluştu

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde 'Cuma indirimleri' nedeniyle metrelerce kuyruk oluştu. Vatandaşlar, indirim çılgınlığından yararlanmak için sabah erken saatlerde sıraya girdi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde "Cuma indirimleri" nedeniyle metrelerce kuyruk oluştu.

Dünya genelinde her yıl kasım ayında düzenlenen "Cuma indirimleri"nden bu yıl da istifade etmek isteyen vatandaşlar, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde sabah erken saatlerde sıraya girdi. 'İndirim' çılgınlığından yararlanmak isteyen vatandaşlar, alışveriş merkezinin önünde metrelerce kuyruğa sebep oldu. - ANKARA