Ankara'da 'C' Plakalı Servis Araçlarından 'S' Plakalı Araçlara Tepki

ANKARA'da 'C' plakalı servis aracı esnafı, 'S' plakalı servis araçlarının faaliyet alanlarının genişletilmesi yönündeki karara tepki gösterdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından, ilçelerde faaliyet yürüten 'S' plakalı servis minibüs ve midibüslerin, ilçe ile Ankara merkezi arasında da okul ve işçi servisi olarak çalışabilmelerine ilişkin karar alındı. Söz konusu karar, 'C' plakalı servis aracı esnafının tepkisine neden oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan yaklaşık 100 kişi, basın açıklaması yaptı. Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı, kararın Ankara'daki 7 bin 329 esnafı rahatsız ettiğini belirterek, Bu UKOME toplantısı, esnafımız için hiçbir zaman hayırlı olmayacaktır. Bundan sonra gereken tüm hukuksal mücadelemize devam edeceğiz. Bu karar, yanlış bir karardır. Kararı hiçbir zaman onaylamadık, onaylamayacağız. Bu saatten sonra okullarımızda, kurumlarımızda bir kaos yaşanacak. Hiçbir hakkı olmayanlara bu hakkın verilmesi, okullarımızda, kurumlarımızda tartışmalara neden olacak. Bu kararı alan UKOME'yi kınıyorum diye konuştu.

'KARARIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İLGİSİ BULUNMAMAKTADIR'

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'S' plakalı araçların kendi ilçeleri dışında da sınırlı olarak çalışma kararının daha önce UKOME'den alındığı; ancak idare mahkemelerince alınan karar doğrultusunda iptal edildiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi

18 Ağustos 2023 günü yapılan UKOME toplantısında, gündemde olmamasına rağmen Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisinin ek önerge talebi ile bahse konu kararın gündeme alınarak oylanması teklif edilmiş, karar oylanmayarak 23 Ağustos 2023 günü toplanacak UKOME'de oylanması kararı alınmıştır. Bugün yapılan UKOME toplantısında, Büyükşehir Belediyemizin istem ve planlaması kapsamında olmamasına rağmen 'S' plakalı servis araçlarını iki yönlü taşıma yapma kararı oy çokluğuyla alınmıştır. Kararın Büyükşehir Belediyesi ile ilgisi bulunmamaktadır. (DHA)