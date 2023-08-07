Ankara'da Büyükelçiler Konferansı'nda Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Enerji Paneli Düzenlendi

Ankara'da gerçekleştirilen Büyükelçiler Konferansı'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde "Türkiye Yüzyılı'nda Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Enerji Paneli" düzenlendi.

14'üncü Büyükelçiler Konferansı'nın bugünkü resmi açılışının ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımı ile "Türkiye Yüzyılı'nda Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Enerji Paneli" düzenlendi. Panelde küresel ekonomik ve mali gidişat, enerji güvenliği, dış ticari ilişkiler, küresel ticaretin durumu, milli teknoloji hamlesi ve tedarik zincirlerinin durumu gibi konularda fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca panelde dünyanın en büyük beş diplomatik ağından birine sahip olan Dışişleri Bakanlığı teşkilatı ile ilgili bakanlıkların bu alanlardaki eşgüdümü nasıl artırılabileceği de istişare edildi. - ANKARA