Ankara'da Bir Esnaf Dondurmalarını Sokağa Döktü

Ankara'da bir esnaf, toptancının getirdiği dondurma çeşitlerinde eksiklik olduğunu iddia ederek dondurmalarını sokağa döktü. Dondurmalar güneşin altında eriyerek çevredekiler tarafından kapış kapış alındı.

Ankara'da bir esnaf, toptancının getirdiği dondurma çeşitlerinde eksiklik olduğunu iddia ederek dondurmalarını sokağa döktü.

Ankara'da bakkal dükkanı işleten İsmail Kağıt, bir toptancıdan aldığı dondurma çeşitlerinde eksiklik olduğunu iddia etti. Bu duruma sinirlenen Kağıt, dondurmaları sokağa döktü. Güneşin altında eriyen dondurmaları ise çevredekiler kapış kapış aldı.

Kağıt, 1 ay önce toptancıdan 12 bin 500 liralık dondurma ürünleri aldığını kaydetti. 1 ay sonra dondurmaların kapağını açtığında ürünlerin eksik olduğunu iddia eden Kağıt, 9 bin liralık zararı olduğunu belirterek, "Firmanın elemanları 24'lük kolilerin içerisinden 4'er tane dondurma almışlar. Biz kolileri saydık ve sayısı tam ama içindeki adet sayısı eksikti. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Aksi takdirde mahkemeye başvuracağım" dedi.

Ürünlerinin kendisine getirilmeden önce çalındığını iddia eden Kağıt, protesto için dondurmaları sokağa döktüğünü dile getirerek, "Benim ürünlerimi çalmışlar ve tekrar iade almaya geldiklerinde bu sıkıntıyla karşılaştık. 'İadeyi alalım' dediler ama bu seferde ben kabul etmedim. 'Gelin dolabınızı da alın' dedim. Ben de bütün dondurmaları sokağa döktüm. Çoğu ezildi ve eridi ben de böylece protesto ettim" ifadelerini kullandı.

Kağıt, mağduriyetini giderilmesini talep etti. - ANKARA