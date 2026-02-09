Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, araç muayene istasyonundaki olaya ilişkin müfettiş görevlendirdi Açıklaması

Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, araç muayene istasyonundaki olaya ilişkin müfettiş görevlendirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ankara'daki araç muayene istasyonunda polis memuru Melih Okan Keskin'in hayatını kaybettiği olay sonrası inceleme başlattı. 5 uzman görevlendirilerek olayın aydınlatılması için adli süreç başlatıldığı belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ankara'da araç muayene istasyonundaki kavga sonrası polis memuru Melih Okan Keskin'in hayatını kaybettiği olayın incelenmesi ve aydınlığa kavuşturulması için 2 başmüfettiş ve 3 denetçi, ilgili firma tarafından da iç denetim uzmanı görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından, TÜVTÜRK Ankara İvedik Araç Muayene İstasyonu'nda yaşanan ve polis memuru Keskin'in hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, TÜVTÜRK araç muayene istasyonunda 2 Şubat'ta yaşanan ve polis memuru Keskin'in 6 Şubat'ta hayatını kaybetmesiyle kamuoyunun gündemine gelen elim olayın, herkesi derinden üzdüğüne işaret edildi.

Yaşanan vahim hadisenin ardından derhal harekete geçildiği belirtilen açıklamada, "Bakanlığımız tarafından sürecin tüm yönleriyle incelenmesi ve aydınlığa kavuşturulması amacıyla 2 başmüfettiş ve 3 denetçi, ilgili firma tarafından da iç denetim uzmanları görevlendirilmiştir. Yargıya intikal eden olay ile ilgili adli süreç, Adalet Bakanlığımız ve devletimizin ilgili kurumları tarafından hassasiyet ve titizlikle yürütülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yargı tarafından tüm yönleriyle yapılacak incelemeler sonunda aydınlatılacak hadiseyle ilgili bütün kesimlerin de aynı hassasiyetle hareket etmesinin önemli olduğuna dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

Bakanlık olarak vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde hizmet alabilmesi için gerekli tüm önlemleri bundan önce olduğu gibi bundan sonra da almaya devam edeceğiz. Sürecin sonuna kadar yakın takipçisi olacağımızı belirtir, vefat eden polis memurumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar dileriz."

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi





