Ankara'da 57 Ton Sahte Gübre Ele Geçirildi
Ankara'da düzenlenen operasyonda, sahte gübre satışına aracılık eden kişi yakalandı ve 57 ton sahte gübre ele geçirildi.
Ankara'da düzenlenen operasyonda 57 ton sahte gübre ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte gübre satıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.
KOM Şube Müdürlüğü ve Etimesgut İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Etimesgut'ta düzenlenen operasyonla 57 ton sahte gübre ele geçirildi.
Sahte gübrenin satışına aracılık ettiği öne sürülen kişi yakalandı.
Kaynak: AA / Ekonomi