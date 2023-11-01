Ankara'da 50 Milyon Lira Değerinde Sahte Deterjan Ele Geçirildi

Ankara'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 50 milyon lira olan 40 ton 250 kilogram sahte deterjan ele geçirildi.

Ankara'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 50 milyon lira olan 40 ton 250 kilogram sahte deterjan ele geçildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir ay süren teknik ve fiziki takibi sonucu Altındağ'da izinsiz olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde sağlıksız şartlarda sahte deterjan üretilip depolandığı tespit edildi. Ekiplerin bahse konu iş yerine yaptığı baskında 40 ton 250 kilogram sahte deterjan, 1 adet deterjan ambalaj makinesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Ele geçirilen deterjanın piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon lira olduğu belirtildi. - ANKARA