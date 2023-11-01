Ankara'da 4 Milyon TL Değerinde Kaçak Kozmetik Ürün Ele Geçirildi

Ankara'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 4 milyon 250 bin TL olduğu değerlendirilen 27 bin 76 adet kaçak kozmetik ürün ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

ANKARA'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 4 milyon 250 bin TL olduğu değerlendirilen 27 bin 76 adet kaçak kozmetik ürün ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çankaya ilçesinde düzenlenen operasyonda; içlerinde yüz temizleme bezi, diş macunu, dudak kremi gibi ürünlerin yer aldığı 27 bin 76 adet kaçak kozmetik ürün ele geçirildi. Ürünlerin piyasa değerinin 4 milyon 250 bin lira olduğu öğrenildi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanarak, hakkında adli işlem başlatıldı. (DHA)