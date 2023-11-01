Ankara'da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 4 milyon 250 bin lira değerinde 27 bin 76 adet kaçak kozmetik ürün ele geçirildi.

Ankara'da 4 Milyon 250 Bin Lira Değerinde Kaçak Kozmetik Ürünleri Ele Geçirildi

Ankara'da 4 milyon 250 bin lira değerinde kaçak kozmetik ürün ele geçirildi

ANKARA - Ankara Çankaya'da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından piyasa değeri 4 milyon 250 bin lira değerinde 27 bin 06 adet kaçak kozmetik ürün ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Çankaya'da içlerinde yüz temizleme bezi, diş macunu, dudak kremi gibi ürünlerin yer aldığı 27 bin 76 adet kozmetik ürünü gerçekleştirilen operasyon sonucunda ele geçirdi. Söz konusu ürünlerin piyasa değerinin ise 4 milyon 250 bin lira değerinde olduğu öğrenildi.

Operasyonda ise bir şüpheli şahıs yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.